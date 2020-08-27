Студенты из Щелкова готовятся к чемпионату World Skills. Им помогает Bosch

Студенты Щелковского колледжа Кирилл и Максим дружат с первого курса, и у них есть общая мечта — открыть свой автосервис. Осталось только набраться опыта.

Источник фото: телеканал «360»

Учебный год еще не начался, но парни уже каждый день приходят в колледж. Готовятся к национальному этапу чемпионата World Skills. Им повезло — в их колледже есть самая крутая техника для подготовки. Пять лет назад Щелковский колледж начал сотрудничать с гигантом технологий. Здесь открылся учебный центр «Bosсh-автосервис», появилось новое оборудование-такое используют в самых современных мастерских.

Источник фото: телеканал «360»

Ежегодно 75 выпускников получают не только знания и навыки, но и сертификат от Bosсh. Это — большое преимущество при трудоустройстве. Сейчас многие колледжи Подмосковья работают в связке с брендами- например, с «Кнауф», «Ростелеком», «Хино Моторс». Так что после выпуска без работы никто не останется — учебные программы разработаны под запросы конкретной компании.