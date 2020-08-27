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    27 августа 2020, 23:39

    Студенты из Щелкова готовятся к чемпионату World Skills. Им помогает Bosch

    Анастасия Максимовских , Елена Маркелова , Елена Романова

    Учащимся Щелковского колледжа всего 15, а они уже могут «прокачать» любую тачку. На каникулах Кирилл и Максим подрабатывали в автосервисе, а сейчас целыми днями пропадают в классе — готовятся к чемпионату World Skills Russia. Для тренировок есть все условия: колледж сотрудничает с Bosch, и компания даже помогла учебному заведению оборудовать «Bosch-автосервис».
    Студенты из Щелкова готовятся к чемпионату World Skills. Им помогает Bosch

    Студенты Щелковского колледжа Кирилл и Максим дружат с первого курса, и у них есть общая мечта — открыть свой автосервис. Осталось только набраться опыта.

    Студенты из Щелкова готовятся к чемпионату World Skills. Им помогает Bosch | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Учебный год еще не начался, но парни уже каждый день приходят в колледж. Готовятся к национальному этапу чемпионата World Skills. Им повезло — в их колледже есть самая крутая техника для подготовки. Пять лет назад Щелковский колледж начал сотрудничать с гигантом технологий. Здесь открылся учебный центр «Bosсh-автосервис», появилось новое оборудование-такое используют в самых современных мастерских.

    Студенты из Щелкова готовятся к чемпионату World Skills. Им помогает Bosch | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Ежегодно 75 выпускников получают не только знания и навыки, но и сертификат от Bosсh. Это — большое преимущество при трудоустройстве. Сейчас многие колледжи Подмосковья работают в связке с брендами- например, с «Кнауф», «Ростелеком», «Хино Моторс». Так что после выпуска без работы никто не останется — учебные программы разработаны под запросы конкретной компании.

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