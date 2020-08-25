Сотни студентов примут участие в сборах по программированию и ИИ на базе Moscow Workshops

Дистанционные сборы по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту для студентов пройдут с 5 по 12 сентября 2020 года. Они называются Discover the World Programming Workshop 2020 и проводятся на базе проекта Moscow Workshops.

В сборах смогут принять участие сотни студентов из десяти стран мира, сообщает пресс-служба Moscow Workshops. Они смогут подготовиться к соревнованиям и научиться продвинутому кодингу.

Чтобы стать участником сборов, нужно знать хотя бы один язык программирования. Организаторы обещают: слишком сложных заданий и лекций не будет. Всех слушателей поделят на дивизионы по уровню знаний.

В группы A и B отправят тех, кто сможет решать задачи и посещать лекции на английском языке. Это уровень ведущих соревнований по программированию. Начинающие и продолжающие обучение попадут в дивизионы C и D: там все транслируется на русском языке. Кстати, участвовать можно не по одному, а собрав свою команду из трех человек.

Во время сборов пройдут и соревнования: пять раундов по 8-13 задач. Также будут лекции, на которых участники разберут задания вместе с тренерами. В первый день сборов можно будет посетить бесплатную лекцию, посвященную soft skills. Слушатели узнают, как развить эмоциональный интеллект, составить хорошее резюме и вообще определиться с тем, чем хочешь заниматься в жизни. Еще одна важная часть лекций — как искать и проходить стажировки. Для студентов это особенно актуально.

Среди преподавателей сборов лучшие тренеры и судьи международных конкурсов. Например, главный судья и модератор контестов Олег Христенко, тренер команд МФТИ — золотых медалистов ICPC Михаил Тихомиров, тренер 7 чемпионов мира ICPC Андрей Станкевич и другие.

В этом году сборы Moscow Workshops уже проходили в Москве и Китае. Всего за семь лет в них приняли участие порядка 3,5 тысячи студентов из 60 стран.