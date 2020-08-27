В Министерстве науки РФ заявили, что студентам необязательно сдавать анализ на коронавирус перед началом учебного года. Сотрудников вузов тоже принуждать никто не будет.

Такое заявление в ведомстве сделали в рамках методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Геннадий Онищенко сообщил, что в новом учебном году стоит опасаться не коронавируса, а гриппа. При этом он отметил, что дети тяжелее переносят грипп, а не коронавирус. Накануне стало известно, что российская вакцина от новой инфекции поступила в гражданский оборот, об этом сообщил Михаил Мурашко. Сейчас проходит третий этап испытаний препарата. Сергей Собянин заявил, что любой москвич сможет подать заявку, чтобы протестировать вакцину.

Отечественная вакцина от коронавируса стала первой зарегистрированной в мире. По словам Татьяны Голиковой, уже 27 стран заявили о готовности приобрести российскую вакцину. Первой страной, куда поставят препарат, станет Белоруссия. Также соглашение Россия подписала с Казахстаном.