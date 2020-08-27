Школьные линейки в Подмосковье будут безопасными. Чего ждать ребятам и родителям?

1 сентября школы Московской области откроют свои двери. Традиционно праздник в честь начала учебного года проведут на свежем воздухе. Но не все родители понимают, как будут организованы линейки. Губернатор Андрей Воробьев в эфире «360» ответил на главные вопросы.

В этом году в подмосковные школы пойдут около 950 тысяч ребят. По словам главы региона, все готово для проведения торжественных линеек.

«Мы смотрим, что погода великолепная. Я надеюсь, что все дети — и первоклашки, те кто заканчивает школу, вся школа соберется вместе, и наконец-то обнимут друг друга, увидят своих учителей и вновь вернутся в свои классы», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году ребята будут учиться очно. Однако на линейке при входе будут проверять температуру и выдавать маски.

«Мы очень внимательно, особенно последние месяцы следим за тем, чтобы были соблюдены все меры предосторожности: температура, контроль, маски. Но сегодня ничего не мешает начать учебный год», — добавил губернатор.

Вернутся к учебе не только школьники, но и студенты, воспитанники детских садов. В Московской области заселяются новые микрорайоны, а это значит, что учеников становится больше. Поэтому в регионе открываются новые учреждения.

«Я с радостью говорю, что каждый год у нас растет контингент, прибавляется порядка 40 тысяч новых учеников. Мы строим школы, стараемся успевать за теми, кто заселяется в новые микрорайоны», — отметил Воробьев.

Также ученики смогут сделать вакцину от гриппа. Прививки начнут ставить уже осенью.

27 сентября в Красногорске прошел форум «Образование Подмосковья: территория возможностей». На нем наградили директоров топ-10 школ региона и учителей, подготовивших больше всего стобалльников по ЕГЭ.