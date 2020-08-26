СМИ: студент ВШЭ из Китая потерял 4 млн рублей, став жертвой мошенника

Молодой человек вместе с другом закупали большое количество парфюмерии и косметики в сетевом магазине в Москве, а потом продавали товар в Китае.

Все шло хорошо, пока студент не познакомился с россиянином, который предложил ему способ сэкономить. Он рассказал, что китаец может покупать у него подарочные карты и получать по ним большие скидки в магазинах.

После трех успешных сделок студент закупил у россиянина очередную партию карт за почти четыре миллиона рублей и обнаружил, что его скидка составляет всего 8400 рублей. Прояснить ситуацию не удалось, так как россиянин перестал брать трубку. Молодой человек обратился в полицию.

«Ущерб для потерпевшего студента составил 3 892 560 рублей. Было составлено описание неизвестного мужчины, представившегося Михаилом», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Полиция расследует инфидент.