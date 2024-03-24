Общество 24 марта 2024, 16:55 Москвичи начали опознавать погибших при теракте в Crocus City Hall Депздрав: в Москве начали процедуру опознания погибших в Crocus City Hall Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В Москве начали процедуру опознания погибших в результате трагедии в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников», — передали в депздраве.

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Родным погибших помогают оформить все документы. Также с ними работают специалисты из службы психологической поддержки. Бюро работает круглосуточно.

«Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», — уточнили в департаменте.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Погибли более 130 человек, свыше 150 — пострадали. Среди жертв есть дети. В России 24 марта объявили днем общенационального траура. В разных регионах проходят акции в память о жертвах.

Теракт в Crocus City Hall осудили десятки стран. В Сербии память погибших почтили минутой молчания на митинге. Участники мероприятия принесли с собой транспаранты, осуждающие НАТО.