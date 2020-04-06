Состояние дома в Орехово-Зуеве признали на грани аварийного после обрушения

В понедельник жилой дом дополнительно осмотрят сотрудники администрации города. Они оценят материальный ущерб. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель оперативного штаба.

Взрыв газовой колонки в пятиэтажном доме № 31 по улице Гагарина произошел днем в минувшую субботу. Погибли три человека, пострадали 10. После взрыва второй подъезд рухнул с третьего по пятый этаж.

Спасатели эвакуировали жильцов и приступили к разбору завалов. Те, кто не пострадал, смогли забрать из квартир свои вещи. Вернуться удастся после восстановления дома.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что это сделают за полгода. Он встретился с жильцами обрушившегося дома и пообещал, что никто не останется без крыши над головой. Семьи погибших и пострадавшие при обрушении получат денежные компенсации.