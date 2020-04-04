Жилой дом частично обрушился после взрыва газа в Подмосковье. Хроника

Жилой дом частично обрушился в Орехово-Зуеве. В пятиэтажке произошел взрыв газа. В результате погибли два человека, пострадали шестеро. Следователи завели уголовное дело. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал решить вопрос о восстановлении дома после экспертизы. Если здание окажется непригодным для жилья, то люди получат компенсацию. Жильцов разместили в гостинице и санатории.

19:07 Следователи начали выемку документов в офисе управляющей компании, которая обслуживала дом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

19:02 Тело второго погибшего нашли при разборе завалов.

18:44 Количество жертв взрыва бытового газа в пятиэтажке увеличилось до двух человек. Смерть второго пострадавшего подтвердили в подмосковном главке МЧС.



18:39 Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.



18:33 Жителям обрушившегося дома обеспечат все условия для сохранения самоизоляции. Граждане уже получили маски, и разместят их отдельно друг от друга.



18:14 Пока не удалось связаться с четырьмя жильцами дома. «Не определены два человека из второго подъезда и два из четвертого. Спасатели работают. В ближайшие часы спасатели закончат разбор завалов», — заявил губернатор Андрей Воробьев.



17: 50 Что будет дальше:

— жители третьего и четвертого подъездов могут зайти домой за вещами в сопровождении спасателей;

— после разбора завалов людей пустят в первый подъезд;

— во второй подъезд пока попасть нельзя — это опасно;

— дом от мародеров будут охранять бойцы Росгвардии;

— жители могут рассказать, какие вещи или лекарства им необходимо купить срочно;

— часть жильцов разместят в гостиницах и пансионате;

— проверка комплексом «Струна» займет сутки. Она покажет, можно ли дальше жить в этом доме;

На месте работает оперативный штаб. Туда можно обратиться по всем вопросам по телефону: 8 (496) 412−14−37.

17:27 Губернатор попросил каждого человека понять, что ему нужно в первую очередь и какая помощь требуется. Он пояснил, что компенсации для жителей обрушившегося дома обсудят с семьями лично.

17:21 Жителей дома разместят в гостиницах и пансионатах. «Каждый, у кого есть необходимость, будет размещен нами в комфортабельных условиях. Вопрос с материальным обеспечением мы решим», — заявил глава Подмосковья и подчеркнул, что он лично проверит, как их устроили на новых местах.

17:19 Андрей Воробьев заявил, что дом, может быть, восстановят, но его могут и заморозить. Окончательное решение примут после экспертизы.

Подвергать опасности жизнь людей никто не будет. На улице никого не оставим. Мы сделаем все для того, чтобы это несчастье вместе пережить Андрей Воробьев губернатор Московской области.

17:17 Пока дом будет охраняться бойцами Росгвардии, чтобы не допустить мародерства.

17:14 В течение суток дом проверят специальным оборудованием «Струна», чтобы понять можно ли там находиться.

«Завтра с вечера, если оборудование покажет, что опасности нет, в дом можно заходить и жить», — сказал губернатор Андрей Воробьев. Он заявил, что МЧС проводит каждого жителя, чтобы он забрал необходимые вещи.

В первый подъезд можно будет зайти позже. Во второй подъезд не пустим — это небезопасно Андрей Воробьев губернатор Московской области.

17:12 На месте продолжаются поиски двух человек из пострадавших квартир. Еще до двоих из соседнего подъезда не могут дозвониться. "Для разбора завалов мобилизовали лучшие отряды, чтобы они закончили работу за шесть часов», — сказал Андрей Воробьев.



17:00 Работа по демонтажу перекрытий в пострадавшем подъезде продолжается. Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что там могут еще оставаться пострадавшие.



16:53 Жительница соседнего дома рассказала, что первой взрыв услышала ее свекровь. Она решила, что взорвалась газовая колонка на кухне. Но когда в итоге выглянула в окно, то увидела, что взрыв был в соседнем подъезде.

16:47 Жителей пострадавшего подъезда бесплатно разместят в гостиничных комплексах. Об этом рассказала сотрудница штаба, открытого в школе. «Собственники откликнулись на горе и предоставляют номера для размещения людей», — пояснил она. Подготовили места для пострадавших и в самом учебном заведении. Уже привезли кровати, а жителей накормили горячим питанием. «Сейчас готовим ужин. Разместим всех обязательно сегодня», — подчеркнула сотрудница штаба.



16:37 Жительница соседнего подъезда, который не пострадал, поделилась своими воспоминаниями о моменте взрыва.

Такое ощущение, что дом согнулся и на место встал. Как будто крыша поднялась, а потом опустилась. И пыль — повсюду пыль Местная жительница.

После этого она побежала вместе с остальными на улицу, где увидела целые стекла, которые от взрыва просто выпали из окон, но не разбились.

16:34 На месте работают кинологи. Специально обученная собака ищет оставшихся под завалами людей. Всего на месте работают 10 расчетов этой службы.

16:30 По словам губернатора Подмосковья, сейчас нужно позволить закончить разбор завалов. По его оценке, на это может уйти до шести часов.

16:29Андрей Воробьев рассказал, что в реанимации лежит молодой человек с травмой грудной клетки и переломом ног. Но его состояние стабильно.

«Еще двум сделали операции. Сегодня они будут отправлены в МОНИКИ или вертолетом, или землей», — отметил он.

Все необходимые мероприятия врачи приняли. Здесь, слава богу, все четверо будут жить и никаких угроз не существует Андрей Воробьев губернатор Московской области.

16:24 «После взрыва дома в больницу поступили четыре человека из пострадавшего подъезда. Я посетил одного пациента, он готовится на транспортировку в Москву, в МОНИКИ. Его состояние стабильное», — поделился губернатор Андрей Воробьев.

16:21 Жителям соседних подъездов разрешили зайти в свои квартиры и забрать документы и необходимые вещи.

16:12 Губернатор Воробьев приехал в больницу, чтобы узнать о состоянии пострадавших при обрушении дома.

16:10 Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место взрыва криминалистов центрального аппарата. Они помогут местным следователям.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

16:06 Началась перекличка по квартирам. У людей спрашивают, все ли их близкие рядом и есть ли им где ночевать.

15:55 Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разместить жителей пострадавшего дома со всеми удобствами.

Ни в коем случае — никаких раскладушек. Расселяем по комнатам и гостиницам Андрей Воробьев губернатор Московской области.



15:52 Прокуратура Московской области и Орехово-Зуева проверяет, соблюдалось ли жилищное законодательство при обслуживании внутридомового и внутриквартирного оборудования — и. о. главного прокурора Московской области Андрей Ганцев.

15:51 На завалах вместе со спасателями собака.

15:50 Количество пострадавших в результате взрыва в доме Орехово-Зуева увеличилось до шести. Пятерых пострадавших привезли в центральную больницу, один отказался от медицинской помощи. Погиб один человек — Оперативный штаб МЧС.

15:40 В 17:00 губернатор встретится с жителями дома и ответит на все их вопросы, а также расскажет об организационных моментах.



15:37 Местная жительница предложила губернатору разместить часть людей у нее в квартире — она живет неподалеку.

15:35 Андрей Воробьев попросил жителей подойти к школе, кому нужно получить питание.

Не расходитесь, будьте здесь, чтобы нам было легче провести перекличку по каждой квартире. Кого не найдем, будем прозванивать. Мы будем здесь до конца отвечать на все ваши вопросы Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Андрей Воробьев пообещал, что все получат необходимые лекарства и вещи. Он попросил не мешать специалистам разбирать завалы.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

15:34 "Везем питание, в 17 часов с жителями встречаемся, садимся и решаем все вопросы: когда заходить домой», — успокоил жителей пострадавшего дома губернатор Подмосковья. Он попросил позвонить близким и соседям, не создавать суеты.

15:30 Размещенным в школе жителям пострадавшего дома дадут горячее питание. Организованный пункт временного размещения примет от 80 до 100 человек.

15:29 Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин рассказал, что из-под завалов достали шесть человек. Троих отправили в реанимацию. Разбор завалов продолжается. Жителей пострадавшего дома разместили во временном пункте в местной школе.



15:21 Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место взрыва дома в Орехово-Зуеве. Он общается с сотрудниками полиции и МЧС России.

15:16 Живущая в соседнем со взорванным домом Айнур Алиева рассказала, что все находились дома в самоизоляции.

Тут такой грохот, дым. Он рассеивался долго, пыль стояла. Потом увидели, что произошло. Скорая приехала быстро Айнур Алиева местная жительница.

15:14 "Следователи намерены рассмотреть все версии причин взрыва в пятиэтажном доме — от утечки газа и неисправности газового оборудования до неосторожного обращения с ним», — официальный представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.



15:06 По словам местной жительницы, полиция в громкоговоритель просит не скапливаться в общественных местах и оставаться дома.

Здесь весь наш район сейчас высыпал, стоит и смотрит. Некоторые люди в масках, другие без масок. Они, похоже, уже забыли, что должны изолироваться Местная жительница.

По словам женщины, она старается соблюдать дистанцию, но не всегда получается. «Интерес у людей повышенный, и никто не хочет расходиться», — отметила она.

15:04 На месте организовали штаб пожаротушения. Большинство очевидцев в медицинских масках.

Источник фото: телеканал «360»

15:01 Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве. На место выехал и. о. прокурора Московской области Андрей Ганцев.

15:00 МЧС уточнило количество разрушений: повреждено 10 квартир, пять разрушено полностью.

14:58 Эвакуированных жильцов дома, где произошел взрыв, разместили в местной школе.

14:57 Шесть человек достали из-под завалов. Пятеро получили травмы —глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

14:51 Взрыв в пятиэтажке полностью разрушил четыре квартиры. Еще четыре квартиры пострадали частично.

14:39 Трое пострадавших после взрыва находятся в реанимации городской больницы Орехово-Зуева. Еще один — в состоянии средней тяжести.

Я живу в соседнем доме. Сидел дома и слышал взрыв — у меня дом аж зашатался. Хлопок был очень сильный. Сейчас спасатели ходят, помогают, вытаскивают очевидец.

14:33 На улице около дома в Орехово-Зуеве никто не пострадал. На детских площадках никого не было — пресс-служба муниципалитета.

14:31 Корреспондент «360» с места рассказывает, что на место обрушения подняли пожарный кран. Специалисты начали разбор завалов. Место обрушения оцепили.



14:16 Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва газовой колонки в Орехово-Зуеве.

14:14 Из жилого дома уже эвакуировали 200 человек.

14:10 Газовая колонка взорвалась в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве — ГУ МЧС.

14:03 Подмосковные следователи начали проверку после взрыва в Орехово-Зуеве. «Следователями следственного отдела по Орехово-Зуеву организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома и обращения стен с 5-го по 3-й этаж», — сказала представитель областного СК Ольга Врадий.

Был мощный глухой взрыв. Полдома было в темном смоге от пыли очевидец взрыва.

14:02 Взрыв случился на третьем этаже второго подъезда. В результате обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Из соседних подъездов эвакуируют людей.

14:00 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место происшествия.

13:58 Очевидец происшествия рассказал, что местные жители спасли ребенка после взрыва. «Услышала резкий хлопок, поднялась пыль клубом, полетели стекла, даже долетели до дома напротив. Мужчину забрали на скорой. А еще очевидцы забрались по плитам до третьего этажа и сами сняли оттуда ребенка до приезда спасателей», — привел слова очевидца Mash.

13:53 Первые секунды после взрыва попали на видео.

13:47 На место происшествия отправился глава подмосковного управления МЧС России Сергей Полетыкин.

13:45 Губернатор Подмосковья взял ситуацию под личный контроль. Главе мунинципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

13:43 Взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве, информация о пострадавших уточняется — официальное заявление ГУ МЧС.

13:40 Источники ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что, по предварительной информации, в доме взорвался бытовой газ. Официального подтверждения этой информации пока нет.