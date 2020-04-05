Спасательные работы на месте обрушения дома в Орехово-Зуево завершены

«В 0:20 на месте взрыва бытового газа в Орехово-Зуево завершились аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Взрыв бытового газа во втором подъезде жилого дома в Орехово-Зуеве произошел накануне. В результате происшествия обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Полностью разрушены оказались четыре квартиры, еще четыре серьезно повреждены. Погибли три человека, еще девять пострадали.

В городской округ приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он встретился с жителями пострадавшего дома и пообещал, что никто без крыши над головой не останется.

Губернатор заявил, что решение о восстановлении дома примут по итогам экспертизы. Если дом восстановить не удастся, то все жители получат компенсации.

По факту обрушения подъезда дома подмосковные следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказал «360» первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, который работал на месте событий, найти людей под завалами помогли кинологические собаки. По его словам, они реагируют и на живых, и на мертвых.