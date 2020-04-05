Семьи погибших в обрушившемся доме в Орехово-Зуеве получат по 1 млн рублей

Пострадавший от взрыва газа дом в Орехово-Зуеве восстановят в течении полугода. Семьи погибших и пострадавшие при обрушении получат денежные компенсации. Об этом на встрече с жителями дома сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, трех человек невозможно вернуть, поэтому семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Еще четыре человека получили достаточно серьезные ранения, они сейчас находятся в МОНИКИ, клиниках Рошаля и Москвы. Все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей», — сказал глава Подмосковья.

В качестве первой помощи каждый жилец пострадавшего дома получит по 30 тысяч рублей. Тем, кто жил в доме один компенсацию увеличат до 50 тысяч рублей.

Разбор завалов на месте обрушения пока продолжается. Работы планируется закончить в 20-х числах апреля. Тогда в свои квартиры смогут вернуться жители третьего и четвертого подъездов.

Пострадавшие первый и второй подъезды признали аварийными, но подлежащими восстановлению.

По словам Андрея Воробьева, средства на восстановление выделят из Фонда капитального ремонта. После того как оба подъезда восстановят, во всех подъездах поставят новое газовое оборудование. Срок для проведения работ определили в шесть месяцев.

«В октябре жители смогут вернуться свои квартиры. До этого времени жителям первых двух подъездов будет предложено бесплатное проживание в санатории или гостинице», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Также он поручил каждый месяц сообщать ему о том, как продвигается восстановление пострадавших подъездов.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке Орехово-Зуева привел к обрушению. По предварительным данным, эпицентром была кухня квартиры на третьем этаже второго подъезда. Взрывная волна разрушила пять квартир, еще пять получили серьезные повреждения. В результате взрыва и последующего обрушения погибли три человека. Четверо серьезно пострадали.

После поступления первой информации о происшествии на место прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он взял ситуацию под личный контроль. Прежде всего он успокоил жителей и сказал, что без крыши над головой никто не останется. Глава региона поручил обеспечить жильцов пострадавшего дома всем необходимым и расселить их с максимальными удобствами.

После общения с жителями губернатор в городскую больницу, куда увезли пострадавших в результате взрыва и обрушения. Андрей Воробьев поручил перевести трех самых тяжелых пациентов в МОНИКИ, где они получат всю необходимую медицинскую помощь. Потом губернатор вернулся к жителям, где ответил на все интересующие их вопросы. Он уточнил, что судьбу пострадавшего дома решит экспертиза.

МЧС проверило устойчивость дома при помощи комплекса «Струна». Множество датчиков показали, что конструкции не пострадавших подъездов устойчивы и обрушения не будет.

Следователи подмосковного управления СК завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В офисе управляющей компании, которая обслуживала дом, следователи провели обыски.