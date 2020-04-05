Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуеве пустили в квартиры. Видео

Сразу после входа в квартиру мужчина отключил счетчики электроэнергии. Он пояснил, что газ и воду он перекрыл еще вчера, когда нужно было срочно выходить из помещения после взрыва газа. Сегодня вместе с супругой мужчина поднялся, чтобы взять документы.

Вместе с жильцами в квартиры вошли и специалисты, которые проверили вытяжки. После предварительный проверки инженеры заявили, что повреждения незначительные. Но большая часть квартир еще не проверена, так что окончательные результаты экспертизы будут позже.

Дом охраняют сотрудники Росгвардии — они не допускают туда мародеров. Жители смогут заходить в свои квартиры после предъявления паспорта.

Бытовой газ взорвался в квартире на третьем этаже второго подъезда пятиэтажного дома в Орехово-Зуеве в минувшую субботу, 4 апреля. В результате обрушились помещения с третьего по пятый этаж. Полностью разрушены оказались пять квартир, еще пять серьезно повреждены. По последним данным, погибли три человека, еще девять пострадали.

Сразу после появления сообщений о происшествии на место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он встретился с людьми пострадавшего дома и пообещал, что без крыши над головой никто не останется.

Глава региона пояснил, что окончательное решение о дальнейшей судьбе здания примут по итогам экспертизы. Жители разрушенных квартир получат компенсации. Губернатор поручил разместить всех жильцов дома со всеми удобствами.

Также он отправился в городскую больницу, чтобы узнать о состоянии госпитализированных. Андрей Воробьев поручил перевести трех самых тяжелых пациентов в Московский областной научно-исследовательский клинический институт, где им окажут всю необходимую помощь.

До сегодняшнего вечера МЧС проверит устойчивость дома комплексом «Струна». Специальная система датчиков покажет, насколько подвижны поврежденные конструкции и есть ли угроза обрушения. После этого станет понятно, насколько дом пригоден для дальнейшего проживания.

После взрыва бытового газа подмосковный главк Следственного комитета завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники ведомства пришли с обысками в офис управляющей компании, которая занималась обслуживанием дома.