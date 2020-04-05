Дом в Орехово-Зуеве восстановят после взрыва газа

Два подъезда жилого дома в Орехово-Зуеве признали аварийными после взрыва газовой колонки. Несмотря на это, здание можно восстановить. Когда все работы закончатся, жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

«Дом №31 на улице Гагарина решено восстанавливать. Жильцы 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой сразу же после того, как закончится разбор завалов. 1-й и 2-й подъезды признаны аварийными, но подлежат восстановлению», — сообщила администрация города в Instagram.

Жильцы двух подъездов, которые не пострадали во время взрыва, уже забрали из квартир все необходимое. Их сопровождали спасатели.

Сейчас безопасность квартир продолжают проверять специалисты. Сам дом охраняет Росгвардия, чтобы в здание не смогли пробраться мародеры.

Днем 4 апреля в пятиэтажке на улице Гагарина прогремел взрыв бытового газа. ЧП произошло в квартире на третьем этаже, в результате второй подъезд рухнул с третьего по пятый этаж. Спасатели эвакуировали всех жильцов из здания и приступили к разбору завалов. По последним данным, погибли три человека, еще девять пострадали.

На место случившегося приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он лично пообщался с жителями и пообещал всех разместить в отеле и пансионате. Затем он проведал пострадавших в больнице.

Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.