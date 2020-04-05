Дом в Орехово-Зуеве восстановят после взрыва газа
«Дом №31 на улице Гагарина решено восстанавливать. Жильцы 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой сразу же после того, как закончится разбор завалов. 1-й и 2-й подъезды признаны аварийными, но подлежат восстановлению», — сообщила администрация города в Instagram.
Жильцы двух подъездов, которые не пострадали во время взрыва, уже забрали из квартир все необходимое. Их сопровождали спасатели.
Сейчас безопасность квартир продолжают проверять специалисты. Сам дом охраняет Росгвардия, чтобы в здание не смогли пробраться мародеры.
Днем 4 апреля в пятиэтажке на улице Гагарина прогремел взрыв бытового газа. ЧП произошло в квартире на третьем этаже, в результате второй подъезд рухнул с третьего по пятый этаж. Спасатели эвакуировали всех жильцов из здания и приступили к разбору завалов. По последним данным, погибли три человека, еще девять пострадали.
На место случившегося приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он лично пообщался с жителями и пообещал всех разместить в отеле и пансионате. Затем он проведал пострадавших в больнице.
Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.