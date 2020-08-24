Шойгу наградил свыше 600 строителей главного храма ВС России в Подмосковье

Храм возвели в областном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стройка заняла два года. Первый камень заложили осенью 2018-го в присутствии президента. Для прихожан его открыли этим летом — в июне.

Шойгу отметил, что проектирование, а затем возведение самого храма и музейного комплекса «Дорога памяти», работа в архивах заняли 538 дней. Он поблагодарил каждого человека за большой труд, отметив, что хочет «поклониться всем, кто принял участие в сооружении».

Невероятно сложно говорить, когда здесь сидят люди, из которых каждый внес свою лепту. Сложно, поскольку каждому хочется сказать спасибо, каждому хочется пожать руку. Я попробую это сделать, насколько у меня это получится Сергей Шойгу.

Протяженность мемориальной галереи «Дорога памяти» равна 1418 шагам. Каждый из них символизирует один день Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли фотографии героев, старые письма, а в кинозалах можно увидеть документальные фильмы. Галерея содержит 33 миллиона имен и снимков.

По словам Шойгу, строительство храма и этого музея — результат «огромного труда большого количества волонтеров, строителей, художественного и технического советов». И министр напомнил, что порой на площадке работали до восьми тысяч человек.

Нам хотелось, и, думаю, у нас это получилось, чтобы здесь были фотографии и имена, если нет фотографий, всех без исключения участников Великой Отечественной войны на стороне Советского Союза, стороне России Сергей Шойгу.

Источник фото: РИА «Новости»

Он поблагодарил и компании, бесплатно помогавшие привозить кирпич, бронзу, алюминий. Отдельно Сергей Шойгу обратился к военным атташе, которые собрали землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру.

Я хотел бы сказать слова благодарности нашим художникам, которые вложили в это всю душу и свой талант. И сегодня я могу сказать, что все получилось. Хочу сказать слова благодарности архитекторам. Хочу поблагодарить всех тех, кто вложил сюда хотя бы рубль. Их много, десятки тысяч Сергей Шойгу.

Высота колокольни храма составляет 75 метров. Ровно столько лет прошло с окончания войны. Высота малого купола — 14,18 метра. Бои на фронтах шли 1418 суток. Диаметр главного купола — 19,45 метра, как символ года окончания войны.