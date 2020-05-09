Строительство музейного комплекса «Дорога памяти» завершается в Подмосковье

Строительство уникального музейного комплекса «Дорога памяти» завершается в Подмосковье. В нем размещены исторические экспонаты времен Великой отечественной войны. В их числе — фотографии, документы, награды, оружие, а также личные вещи солдат и офицеров.

Сейчас все строительные работы в музейном комплексе завершены. Протяженность мемориальной галереи «Дорога памяти» составляет 1418 шагов. Каждый шаг означает один день Великой отечественной войны. Центральное место в комплексе занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». Музейный комплекс «Дорога памяти» — это филиал Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. Все выставляемые в нем экспонаты раньше хранились в запасниках Центрального музея ВС РФ.