Шойгу назвал главный храм ВС местом памяти о подвигах

Торжественная церемония освящения собора во имя Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России — прошла в подмосковном парке «Патриот». Министр обороны Сергей Шойгу назвал прошедшую службу знаменательным событием для всей страны. По его словам, все прихожане храма вспомнят о победах прошлого и станут думать о будущих свершениях.

«Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — храм Вооруженных сил Российской Федерации. Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим», — привело слова министра РИА «Новости».

Шойгу заявил, что у каждого россиянина в сердце есть частица памяти о наших предках, которые победили в Великой Отечественной войне и завещали всегда о ней помнить.

Министр обороны обратился ко всем, кто принимал участие в создании комплекса. Он пояснил, что речь идет о десятках тысяч человек, которые принимали непосредственное участие в работах или только поддержали строительство.

«Я хотел бы сказать слова благодарности строителям, архитекторам, художникам, скульпторам. Они вложили сюда душу. Многие работали здесь абсолютно безвозмездно. Результат их труда перед вашими глазами. Спасибо им за это», — подчеркнул министр.

Он особо отметил вклад патриарха Кирилла за кураторство и внимание к строительству храма. Сам глава Русской православной церкви заявил, что готов стать настоятелем собора.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стройка заняла всего два года. Первый камень заложили в сентябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Весь храмовый комплекс посвящен Победе в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа. Для прихожан главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня.