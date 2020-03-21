«Дорогу памяти» откроют в Подмосковье. Жители смогут увековечить имена родственников-участников войны
Мемориал появится в рамках проекта «Дорога памяти», благодаря которому удается собрать информацию о каждом участнике войны в одну базу. Россияне уже внесли в списки более 27,6 миллиона имен своих близких.
«Свое продолжение „Дорога памяти“ найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха „Патриот“, где строится Главный храм Вооруженных сил России», — сообщается на сайте проекта Министерства обороны.
Ведомство призвало подмосковных жителей поделиться фотографиями и информацией о своих родственниках. Все данные о тех, кто сражался на войне, необходимо загрузить на сайте проекта. Позже имена и портреты героев появятся на мемориале и в единой базе данных. Архив будет включать в себя не менее 30 миллионов фотографий и записей об участниках событий тех лет.
Проект запустили в Министерстве обороны России по поручению президента. Стать участником проекта может любой желающий.