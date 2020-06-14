Архитектор главного храма Вооруженных сил России раскрыл секреты строительства

По его словам, для убранства использовалось большое количество металла, а многие элементы изготавливали предприятия оборонно-промышленного комплекса.

«Храм построен в синергии сверхсовременных и традиционных технологий. Например, мы никогда не использовали металл в таком количестве. При этом весь храм, каждая его часть проектировалась в 3D», — рассказал Дмитрий Смирнов.

В воскресенье, 14 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел освящение главного храма Вооруженных сил России. Он окропил святой водой четыре угла престола в алтаре, прочитал молитву и провел обряд миропомазания престола.

Как сообщило издание Daily Storm, на церемонии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей. После освящения в храме прошла Божественная литургия.

«Царьград» заявил, что после освящения храма над куполом заметили облачко в форме ангела.

В минувшую субботу в храм доставили иконы святых покровителей разного рода войск: лики пророка Илии, апостола Андрея Первозванного, святого князя Александра Невского и святой Варвары Великомученицы.

Во время проектирования храм планировали открыть 9 мая в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но из-за начала распространения коронавируса и отмены парада церемонию отложили.

Сама постройка представляет собой набор символов. Высота колокольни составляет 75 метров. Ровно столько лет прошло с окончания войны. Высота малого купола — 14,18 метра. Бои на фронтах шли 1418 суток. Диаметр главного купола — 19,45 метра, как символ года окончания войны.

Для прихожан главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня. Патриарх Кирилл уже заявил, что намерен стать его настоятелем.