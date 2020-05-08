Режим изоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. Что изменится

В Московской области разрешили работать строительным, ремонтным и промышленным организациям, но только при условии строгого соблюдения мер безопасности против коронавируса. Общий же режим изоляции продлен до 31 мая, и с понедельника нужно будет обязательно носить маски.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении режима изоляции в регионе до 31 мая включительно. Но некоторые ограничения уже сняли.

Возобновление работы

В Подмосковье разрешили работать строительным и ремонтным компаниям, а также промышленным предприятиям. Кроме того, заработают магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада. Они должны будут следовать антикоронавирусным правилам, установленным главным санитарным врачом Московской области.

Следить за соблюдением этих правил будут стюарды — контролеры COVID-19. Они обязательны для организаций, где трудятся более 100 человек. Кроме того, в открывающихся организациях должно быть предусмотрено обязательное тестирование сотрудников.

Работать компаниям разрешат только после того, как они направят уведомления о готовности соблюдать требования в профильные министерства Московской области и соответствующий орган местного самоуправления.

Мониторить соблюдение требований будут центральные исполнительные органы государственной власти (ЦИОГВ) Московской области. При выявлении нарушений информацию об этом направят главному санитарному врачу региона, чтобы он приостановил работу в этой компании.

Масочный режим и школы

С 12 мая в Московской области будет действовать масочный режим. Чтобы обеспечить всех средствами защиты, маски, респираторы и перчатки будут продавать также в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах, в самих автобусах Подмосковья.

В постановлении также прописано, что учебный год завершится в Московской области в соответствии с графиком: в большинстве случаев это 22 или 29 мая. Но школы сами могут ввести режим свободного посещения дистанционных занятий. Организацию летних лагерей в школах приостановили до 31 июля.

Сроки действия цифровых пропусков, которые были выданы до 11 мая, автоматически продлеваются до 31 мая.

Общий режим изоляции в Московской области по-прежнему будет действовать. Чтобы снизить число заражений, жителей попросили как можно меньше выходить из дома и делать это только по уважительным причинам.