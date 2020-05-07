«Это должно стать стандартом». Подмосковным жителям объяснили, как будут работать стюарды на предприятиях

Новую должность введут на предприятиях Подмосковья, которым разрешат работать с 12 мая. Это будут стюарды. Они начнут отвечать за соблюдение санитарных норм и здоровье сотрудников. Какие еще задачи они получат — рассказываем.

В условиях пандемии и сложившейся экономической ситуации одна из важных целей — наладить бесперебойное производство продукции, сохранив при этом здоровье работников. И стюарды станут следить за их самочувствием.

«На всех предприятиях должно быть ответственное лицо или группа сотрудников, отвечающих за соблюдение санитарных требований. А учитывая текущую ситуацию, это должно стать стандартом работы всех предприятий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Задачи стюардов

Стюарды, например, будут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников уже при входе и вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания и признаков заболевания. А важность такой работы подчеркнул губернатор.

Этот контроль — залог того, что предприятие будет работать без потери работников Андрей Воробьев.

Еще одна их задача — следить, чтобы сотрудники не нарушали социальную дистанцию в полтора метра.

Выход к рабочим местам потребуется организовать так, чтобы не было очереди. Для этого нужна напольная маркировка.

Важно будет контролировать и равномерное распределение перерывов в течение рабочего дня, чтобы избегать скоплений сотрудников.

Работа в производственных помещениях

В производственных помещениях стюарды следят за гигиеной, режимом дезинфекции помещений и предметов.

Пристальное внимание — ношению защитных масок, а также их смене каждые три часа.

И сотрудникам необходимо будет мыть и дезинфицировать руки на входе в каждый цех или любое помещение.

Наблюдение за питанием

По возможности понадобится использовать одноразовую посуду и утилизировать ее. Дезинфекцию столовых приборов важно проводить при температуре не ниже 65 градусов и в течение 90 минут на специальных моечных машинах.

Также стюардам потребуется установить график посещения столовых в обеденный перерыв, следить за влажной уборкой.

Они возьмут на контроль и наличие средств индивидуальной защиты, мониторинг их запаса.

«Теперь во время проверок особое внимание будет уделяться наличию специального человека, заботящегося о здоровье и безопасности сотрудников», — подытожила Наталья Егорова.

На многих предприятиях уже есть ответственные сотрудники, контролирующие соблюдение санитарных норм.