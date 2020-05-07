    07 мая 2020, 14:44

    «Это должно стать стандартом». Подмосковным жителям объяснили, как будут работать стюарды на предприятиях

    Анастасия Аброськина

    Новую должность введут на предприятиях Подмосковья, которым разрешат работать с 12 мая. Это будут стюарды. Они начнут отвечать за соблюдение санитарных норм и здоровье сотрудников. Какие еще задачи они получат — рассказываем.
    «Это должно стать стандартом». Подмосковным жителям объяснили, как будут работать стюарды на предприятиях

    В условиях пандемии и сложившейся экономической ситуации одна из важных целей — наладить бесперебойное производство продукции, сохранив при этом здоровье работников. И стюарды станут следить за их самочувствием.

    «На всех предприятиях должно быть ответственное лицо или группа сотрудников, отвечающих за соблюдение санитарных требований. А учитывая текущую ситуацию, это должно стать стандартом работы всех предприятий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

    Задачи стюардов

    Стюарды, например, будут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников уже при входе и вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания и признаков заболевания. А важность такой работы подчеркнул губернатор.

    Этот контроль — залог того, что предприятие будет работать без потери работников

    Андрей Воробьев.

    Еще одна их задача — следить, чтобы сотрудники не нарушали социальную дистанцию в полтора метра.

    Выход к рабочим местам потребуется организовать так, чтобы не было очереди. Для этого нужна напольная маркировка.

    Важно будет контролировать и равномерное распределение перерывов в течение рабочего дня, чтобы избегать скоплений сотрудников.

    Работа в производственных помещениях

    В производственных помещениях стюарды следят за гигиеной, режимом дезинфекции помещений и предметов.

    Пристальное внимание — ношению защитных масок, а также их смене каждые три часа.

    И сотрудникам необходимо будет мыть и дезинфицировать руки на входе в каждый цех или любое помещение.

    Наблюдение за питанием

    По возможности понадобится использовать одноразовую посуду и утилизировать ее. Дезинфекцию столовых приборов важно проводить при температуре не ниже 65 градусов и в течение 90 минут на специальных моечных машинах.

    Также стюардам потребуется установить график посещения столовых в обеденный перерыв, следить за влажной уборкой.

    Они возьмут на контроль и наличие средств индивидуальной защиты, мониторинг их запаса.

    «Теперь во время проверок особое внимание будет уделяться наличию специального человека, заботящегося о здоровье и безопасности сотрудников», — подытожила Наталья Егорова.

    На многих предприятиях уже есть ответственные сотрудники, контролирующие соблюдение санитарных норм.