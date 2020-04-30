Контроль цифровых пропусков усилят в Подмосковье на майские праздники

Проверять пропуска будут у всех водителей и пассажиров автомобиля, сотрудники ДПС уже готовы к большому наплыву дачников на дорогах.

«В целом население к введенным мерам относится с понимаем. Все ждут, когда закончится пандемия. Все понимают, что данные меры введены для их же блага. Самое главное — сохранение здоровья как своих близких, так и самих водителей транспортных средств», — сказал капитан полиции Сергей Романов.

Губернатор отметил, что сотрудники ДПС раздают маски всем, у кого их нет. Такая акция поможет бороться с распространением инфекции. В скором времени в Подмосковье введут обязательное ношение маски, об этом Воробьев просил уведомлять водителей.

«Всем, кого останавливаете, говорите, что мы вводим ношение маски, об этом оповещайте», — уточнил Андрей Воробьев.

Режим самоизоляции действует в Московской области с конца марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин 28 апреля продлил нерабочий период до 11 мая. Жителей настоятельно просят не выходить на улицу и оставаться дома. Покидать квартиры можно только в случае крайней необходимости.