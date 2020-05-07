Подмосковным школьникам назвали даты окончания учебного года
Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, все годовые оценки проставят с учетом периода дистанционного обучения. Полученные за это время баллы пойдут в зачет.
«Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно. Все зависит от проведения выпускных экзаменов. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — добавила она.
А летние лагеря на базах подмосковных школ не будут работать до 31 июля. Ирина Каклюгина призвала родителей и учеников с пониманием отнестись к этому решению.
«В приоритете — здоровье наших детей и педагогов», — сказала она.
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