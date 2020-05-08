Психология медицинской маски. Как ношение одного предмета изменит нас всех

В некоторых российских городах ношение масок стало обязательным для поездок в общественном транспорте, а жителей Москвы и Подмосковья заставят надевать эти средства защиты с 12 мая. Из-за истории с коронавирусом мы еще долго будем носить маски. И это изменит нашу жизнь к лучшему.

Масочный режим ввели во многих субъектах России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 12 мая эта мера вводится и в столице. Маски и перчатки нужно будет носить в общественных местах и транспорте. Режим начнет действовать и в Московской области, о чем детально рассказал губернатор Андрей Воробьев. Следить за соблюдением правил будет особая система, которую уже создали в России.

Во многих странах, особенно азиатских, люди ходят в масках постоянно вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Например, на вас подозрительно посмотрят в Китае, Японии, Таиланде, Тайване или Гонконге, если вы пойдете гулять без маски. А что, если в России их ношение войдет в привычку? Оказывается, благодаря этому наша жизнь может измениться в лучшую сторону.

Маска меняет людей

Практикующий психолог Андрей Эберовский в беседе с «360» отметил, что у людей благодаря систематическому ношению масок появятся новые полезные привычки. Во-первых, есть физиологическое преимущество — маска приучает дышать носом. Ртом делать это неправильно, так как он не «фильтрует» воздух, в отличие от носа, который в большей степени блокирует пыль, вирусы и бактерии. Пневмонии, не связанные с коронавирусом, появляются в том числе потому, что люди дышат ртом и все бактерии попадают в легкие.

Систематическое ношение масок постепенно перестраивает человека на то, чтобы он дышал правильно носом. Это приводит к улучшению его здоровья Андрей Эберовский.

Эберовский привел в пример так называемый «эффект хирурга». Это когда врачи ходят в масках, привыкают к правильному носовому дыханию и их организм меньше травится в течение жизни. Причем эти изделия помогали (в том или ином виде) еще в добактериологическую эпоху.

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Работа

Отношения на работе, уверенность в себе, внимание к своей внешности — все это тоже может измениться, если россияне продолжат носить маски после пандемии.

«Ношение масок в коллективах приводит к тому, что люди меньше отвлекаются на красивые глазки друг друга, красивую внешность, это снижает количество флирта на работе и измен. Это факт железобетонный. В тех коллективах, где люди месяц-два работали в масках, КПД становился выше, люди меньше отвлекаются на общение, анекдоты, флирт. Люди на работе фокусируются», — сказал Эберовский.

Внешность

Специалист обратил внимание на понятие «неравенство улыбок». Это когда у некоторых людей от природы красивые зубы, а другим не повезло, из-за чего появляются зависть, комплексы и нелюбовь к себе.

«Маска все уравнивает. У людей, которые примерно одинаково выглядят, самооценка повышается, у людей меньше комплексов из-за внешности», — объяснил Эберовский.

Так как открыта будет только верхняя часть лица и волосы, то за ними будут ухаживать тщательнее. По словам Эберовского, в Турции все больше людей идут в салоны, чтобы сделать пересадку волос.

Спорт и здоровье

Все больше внимания будет уделяться спорту дома, потому что бегать в маске довольно трудно. Важно даже не то, что занятия дома станут популярнее, а что на родителей-атлетов будут смотреть дети. Раньше мамы и папы уходили в тренажерные залы, не показывая детям культ спорта. В конце концов такой формат тренировок может не только показать маленьким членам семьи, что такое здоровый образ жизни, но и сделать это общесемейным интересом.

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Благодаря маскам любители подымить могут бросить дурную привычку, считает Эберовский. Существует парадокс курильщика — это когда человек курит, но запах дыма не любит. Маска, висящая на подбородке во время курения, пропитывается дымом и неприятно пахнет.

Человек курит, но при этом запах не любит. Постоянный запах никотиновой маски под носом постепенно может сформировать раздражение от курения, начинает отталкивать. Постоянное курение с маской может замотивировать часть курильщиков в принципе расстаться с этой привычкой Андрей Эберовский.

Напоследок Эберовский отметил, что общий уровень этикета станет выше. Например, влюбленные пары на улице могут перестать целоваться в общественных местах, будут больше контролировать свое поведение.

Маска — элемент таинственности

Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, клинический психолог Олеся Францына в разговоре с «360» обратила внимание на эксперименты, которые можно будет проводить благодаря ношению маски. Она позволит почувствовать себя, например, актером, который вживается в роль. Это добавит изюминку к личности, позволит стать более раскованным и уверенным в общении с людьми. Кроме того, ношение маски придает таинственности, и это может быть весело.

«Ношение маски — возможность быть более естественным в социуме. Дома мы все чувствуем себя более расслабленно и ведем себя более свободно, потому что не нужно соответствовать ожиданиям социума. С маской можно на улице, в магазине и где угодно чувствовать себя более расслабленно, потому что она добавляет конфиденциальности. Есть упражнение, которое снижает уровень тревоги. Нужно представить, что вы невидимка, вас никто не может видеть, а вы можете видеть всех. Это добавляет внутреннего спокойствия. Маска помогает быть в этом состоянии длительное время», — объяснила Францына.

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По мнению специалиста, маска позволит повысить психологическую пластичность и адаптивность — умение приспособиться к любым обстоятельствам и не терять оптимизма, радость жизни. А адаптивность — признак психического здоровья. Чем ее меньше, тем острее человек реагирует на внешние изменения, и это ухудшает его эмоциональное и физическое состояние.