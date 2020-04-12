Пропускная система заработает в Подмосковье. Главное — в инфографике
Электронный пропуск представляет собой код для поездок по Московской области и в столицу. Его нужно оформить всем, кто пользуется транспортом, причем не только общественным, но и личным. Для передвижения в пределах своего района пешком его оформлять пока что не нужно.
Получить пропуск можно через подмосковный портал «Госуслуги», а также отправив сообщение на номер 0250 или позвонив по телефону. После заполнения всей формы придет цифровой код из 16 символов. Его нужно либо распечатать, либо сохранить на телефоне.
Работающие люди смогут получить многоразовый пропуск, он будет действовать до 30 апреля. Тем, кому понадобится медицинская помощь, нужно будет оформить одноразовый пропуск. Ограничений на его количество в неделю нет.
Пропуск на поездки на транспорте в личных целях, а это в том числе в магазин или к родственникам, можно заказывать не больше двух раз в неделю. Действует он тоже один день.
Цифровой пропуск можно оформить с 13 апреля, с 15-го за его отсутствие при поездках на транспорте будут штрафовать.
Систему цифровых пропусков решили ввести для борьбы с коронавирусом. В Московской области, по информации на 12 апреля, больше 1,3 тысячи больных COVID-19.