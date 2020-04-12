    12 апреля 2020, 18:20

    Пропускная система заработает в Подмосковье. Главное — в инфографике

    Юлия Булыгина

    В Московской области с 13 апреля начнет действовать пропускная система. «360» рассказывает, как получить цифровой код и кому он понадобится.

    Электронный пропуск представляет собой код для поездок по Московской области и в столицу. Его нужно оформить всем, кто пользуется транспортом, причем не только общественным, но и личным. Для передвижения в пределах своего района пешком его оформлять пока что не нужно.

    Источник фото: правительство Московской области

    Получить пропуск можно через подмосковный портал «Госуслуги», а также отправив сообщение на номер 0250 или позвонив по телефону. После заполнения всей формы придет цифровой код из 16 символов. Его нужно либо распечатать, либо сохранить на телефоне.

    Пропускная система заработает в Подмосковье. Главное — в инфографике | Изображение 1
    Источник фото: правительство Московской области

    Работающие люди смогут получить многоразовый пропуск, он будет действовать до 30 апреля. Тем, кому понадобится медицинская помощь, нужно будет оформить одноразовый пропуск. Ограничений на его количество в неделю нет.

    Пропуск на поездки на транспорте в личных целях, а это в том числе в магазин или к родственникам, можно заказывать не больше двух раз в неделю. Действует он тоже один день.

    Пропускная система заработает в Подмосковье. Главное — в инфографике | Изображение 2
    Источник фото: правительство Московской области

    Цифровой пропуск можно оформить с 13 апреля, с 15-го за его отсутствие при поездках на транспорте будут штрафовать.

    Систему цифровых пропусков решили ввести для борьбы с коронавирусом. В Московской области, по информации на 12 апреля, больше 1,3 тысячи больных COVID-19.