В Московской области с 13 апреля начнет действовать пропускная система. «360» рассказывает, как получить цифровой код и кому он понадобится.

Электронный пропуск представляет собой код для поездок по Московской области и в столицу. Его нужно оформить всем, кто пользуется транспортом, причем не только общественным, но и личным. Для передвижения в пределах своего района пешком его оформлять пока что не нужно.

Источник фото: правительство Московской области

Получить пропуск можно через подмосковный портал «Госуслуги», а также отправив сообщение на номер 0250 или позвонив по телефону. После заполнения всей формы придет цифровой код из 16 символов. Его нужно либо распечатать, либо сохранить на телефоне.

Источник фото: правительство Московской области

Работающие люди смогут получить многоразовый пропуск, он будет действовать до 30 апреля. Тем, кому понадобится медицинская помощь, нужно будет оформить одноразовый пропуск. Ограничений на его количество в неделю нет.

Пропуск на поездки на транспорте в личных целях, а это в том числе в магазин или к родственникам, можно заказывать не больше двух раз в неделю. Действует он тоже один день.

Источник фото: правительство Московской области

Цифровой пропуск можно оформить с 13 апреля, с 15-го за его отсутствие при поездках на транспорте будут штрафовать.

Систему цифровых пропусков решили ввести для борьбы с коронавирусом. В Московской области, по информации на 12 апреля, больше 1,3 тысячи больных COVID-19.