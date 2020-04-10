Режим пропусков в Подмосковье введут поэтапно

Пропускной режим будут постепенно вводить в Московской области. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев. Мера нужна, чтобы остановить распространение коронавируса.

Губернатор Московской области отметил, что в регионе уже готова платформа Услуги.Мосрег.Ру. Там должен будет зарегистрироваться каждый житель, который идет на работу, едет из Москвы в область или передвигается по региону по уважительной причине.

Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным. <...> Мы будем действовать аккуратно Андрей Воробьев

«И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», — подчеркнул Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что со следующей недели введется усиление полиции, Росгвардии и сотрудников ГИБДД. Они станут останавливать граждан, которые находятся на улице, и спрашивать цель их перемещения.

Губернатор напомнил, что количество заболевших коронавирусом в Московской области уже превысило тысячу человек. Но главное даже не в этом — самой большой проблемой является увеличение количества пациентов со средней и тяжелой формами пневмонии.

«Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, ИВЛ и всем необходимым. Именно для таких больных мы продолжаем закупать костюмы, защитные маски — все то, что предохраняет врача от заражения», — пояснил он.

Андрей Воробьев отметил, что самая главная задача сейчас — «не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах». Именно для этого необходим карантин. Он призвал с пониманием отнестись к введенным требованиям и оставаться дома — это позволит остановить распространение заболевания.

Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, со следующей недели в Московской области полностью прекратится стройка школ, детсадов, многоквартирных домов. Работу продолжат только самые необходимые предприятия. Фабрики и заводы могут не прекращать свою деятельность только при соблюдении всех санитарных правил — дистанции, маски, контроль температуры.

«Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят и мы заживем нормальной жизнью», — заключил Андрей Воробьев.