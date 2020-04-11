    11 апреля 2020, 22:58

    Дополнительный пропуск при пересадках москвичам не понадобится

    Анастасия Кукова

    Жителям столицы, которые получили пропуск для поездки на дачу, и по пути решившим заглянут в магазин, на посещение торговой точки не понадобится дополнительный пропуск. Но для проезда по Москве на велосипеде оформить его придется.
    Дополнительный пропуск при пересадках москвичам не понадобится

    Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

    «Нет, если они уже получили пропуск, что они едут на дачу, но при этом маршрут предусматривает какую-то промежуточную остановку, то, конечно, дополнительный пропуск не нужен», — сказал агентству Немерюк.

    Он уточнил, что спецпропуск на передвижение понадобится владельцам велосипедов, электросамокатов и других транспортных средств.

    По словам главы департамента, с 15 апреля таксисты будут отказывать в услугах пассажирам, у которых нет спецпропусков для передвижения по Москве. Цифровой должны будут получить и сами водители.

    С 15 апреля в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина передвижение по Москве в условиях режима самоизоляции будет возможно только при наличии спецпропуска.