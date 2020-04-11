Дополнительный пропуск при пересадках москвичам не понадобится

Жителям столицы, которые получили пропуск для поездки на дачу, и по пути решившим заглянут в магазин, на посещение торговой точки не понадобится дополнительный пропуск. Но для проезда по Москве на велосипеде оформить его придется.

Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Нет, если они уже получили пропуск, что они едут на дачу, но при этом маршрут предусматривает какую-то промежуточную остановку, то, конечно, дополнительный пропуск не нужен», — сказал агентству Немерюк.

Он уточнил, что спецпропуск на передвижение понадобится владельцам велосипедов, электросамокатов и других транспортных средств.

По словам главы департамента, с 15 апреля таксисты будут отказывать в услугах пассажирам, у которых нет спецпропусков для передвижения по Москве. Цифровой должны будут получить и сами водители.

С 15 апреля в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина передвижение по Москве в условиях режима самоизоляции будет возможно только при наличии спецпропуска.