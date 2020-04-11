Подмосковье вводит цифровые пропуска. Вот как они будут работать

Цифровые пропуска вводят в Подмосковье на время действия режима самоизоляции. Действовать они начнут с 15 апреля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разъяснил, как они будут работать.

Оформить электронный пропуск можно будет заранее — уже с понедельника, 13 апреля.

Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

Получить электронный пропуск можно на подмосковном сайте госуслуг. Там нужно заполнить простую форму. «Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. Наверное, самое сложное из них — это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине — также указываете номер машины», — уточнил Андрей Воробьев.

Для передвижения пешком в пределах района пропуск пока не нужен, но без причины выходить на улицу, по-прежнему нельзя. Весомые поводы для того, чтобы покинуть квартиру, остались те же: поход в магазин или аптеку, вынос мусора или выгул собаки.

«Теперь о целях поездки. Если вам нужно в Москву, то это связано или с работой или со здоровьем. Наш областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. То же самое касается москвичей — если они на своем портале получили пропуск, он действует и у нас в регионе. Полиция, ГИБДД — все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом», — написал Андрей Воробьев.

Сотрудникам правоохранительных органов надо будет показать электронный пропуск, распечатанный или на экране телефона, и удостоверение личности. Такая проверка не займет много времени.

Те, кто ездят на работу, начиная со среды должны оформить пропуск для осуществления трудовой деятельности. Он многоразовый, на весь период до 30 апреля. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

Пропуск нужно будет получить и чтобы покинуть дом за медицинской помощью. Такое разрешение будет действовать один день, но вот получить его можно будет неограниченное количество раз.

Поездка с личной целью, например в магазин, на вокзал или вообще в другой регион, будет разрешена два раза в неделю. Такой пропуск тоже выдается на один день.

Есть и те, кто пока может вовсе обойтись без пропусков. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники. Для них необходимо служебное удостоверение.

С 29 марта в Московской области объявили режим самоизоляции для жителей всех возрастов (26 марта он начал действовать для пожилых людей старше 65 лет). В таком режиме они могли покидать дома только по уважительной причине — чтобы купить продукты или лекарства, добраться до работы, сходить в банк, выгулять домашних животных или вынести мусор.

По последней информации, в Московской области зафиксировали 1082 случая заражения новым типом коронавируса. 14 пациентов скончались, еще 75 выздоровели. За последние сутки в регионе диагноз подтвердили еще у 152 новых пациентов. Большая часть заболевших младше 45 лет, в том числе 10 детей.