Пропуск в Подмосковье можно получить, позвонив на горячую линию. Но есть и другие способы

Пропуск необходим всем, кто пользуется транспортом — как общественным, так и личным. Получить его можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого там нужно зарегистрироваться и заполнить простую форму. Однако это не единственный способ получить пропуск.

Те, у кого нет учетной записи на портале, для получения пропуска смогут обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 550-50-30 или отправить SMS на короткий номер 0250 пресс-служба губернатора Московской области.

Пропуска на территории Московской области будут вводить поэтапно. Они начнут действовать с 15 апреля, но получить их можно уже с понедельника, 13 апреля. Сперва пропуск не нужно будет оформлять для передвижения пешком в пределах региона, но это не значит, что выходить на улицу можно по любому поводу. Список причин, по которым житель может покинуть свой дом, остается прежним. Это можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью, чтобы получить неотложную медицинскую помощь, сходить в магазин, аптеку или банк, а также выгулять собаку или вынести мусор.

Передвигаться между регионами нужно обязательно с пропуском, при этом целей поездки может быть две — на работу или к врачу. Отмечается, что областной пропуск будет действовать на территории Москвы так же, как и столичный — в Подмосковье.

Наличие и правильность оформления пропуска будут проверять сотрудники правоохранительных органов. Его нужно будет показать вместе с удостоверением личности. При этом электронный пропуск необязательно распечатывать — достаточно открыть его на смартфоне.