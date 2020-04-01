Общая изоляция в Подмосковье: полный список ограничений

С 29 марта в Подмосковье действует режим изоляции. Жителей области обязали находиться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. Рассказываем, какие ограничения действуют в регионе.

По состоянию на 1 апреля коронавирусом в России инфицированы 2777 человек, 177 из них находятся в Подмосковье. Из-за распространения заболевания в регионе действует режим изоляции. Школьники отправились на каникулы до 5 апреля, затем начнется дистанционное обучение. Покидать жилища запрещено даже для прогулок с маленькими детьми или пробежек.

Исключения сделали для:

— поездок на работу, если организация не приостановила деятельность;

— получения экстренной медицинской помощи;

— покупки продуктов, корма для животных, лекарств и товаров первой необходимости в ближайших к дому магазинах и аптеках;

— посещения расположенных поблизости от дома банков или салонов сотовой связи;

— прогулок с собакой в радиусе 100 метров от дома;

— выноса мусора;

— при появлении угрозы жизни и здоровью.

В поликлиниках отменили плановые профосмотры и диспансеризацию. При недомогании нужно вызвать врача на дом, а не посещать медучреждение. Стоматологические кабинеты оказывают только экстренную помощь.

В общественном транспорте, кроме такси, в магазинах и на работе люди должны придерживаться дистанции полтора метра. Для этого в торговых точках и на предприятиях нанесена разметка, показывающая безопасное расстояние.

Льготные проездные для школьников, студентов и пенсионеров не будут работать до 14 апреля. Ранее приостановленные оплаченные и льготные проездные билеты продлят после прекращения режима повышенной готовности.

В МФЦ прием и выдача документов осуществляется только по предварительной записи. Большинство услуг предлагается получать удаленно. В МосОблЕИРЦ и других организациях ЖКХ также действует дистанционный прием граждан для передачи и оплаты показаний, подачи заявлений и получения документов.

ЗАГСы регистрируют только факты рождения или смерти. Регистрацию бракосочетаний и разводов перенесли.

Временно приостановлена работа:

— непродовольственных магазинов, за исключением точек продажи предметов первой необходимости;

— кафе, баров и ресторанов. Они работают только на доставку;

— театров, музеев, кинотеатров и других учреждений культуры;

— парков, аттракционов и салонов красоты;

— детских кружков, секций и развивающих игровых клубов;

— стадионов, бассейнов, спортзалов;

— букмекерских контор и тотализаторов.

Сейчас в Подмосковье разрабатывают платформу для выдачи электронных пропусков, по которым жители региона смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции. Ее подготовку закончат к понедельнику. Эта система будет работать совместно с московской. Это означает, что проблем при поездках в Москву у жителей Подмосковья не будет.