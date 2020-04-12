Как получить электронный пропуск в Подмосковье: инструкция

В Московской области с 15 апреля начнет действовать режим цифровых пропусков. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что именно должны сделать жители региона, чтобы зарегистрировать свой выход из дома.

Для начала необходимо скачать приложение «СТОП COVID-19», которое доступно в App Store и Google Play. Для входа в него нужно ввести логин и пароль, как на портале госуслуг. Если у жителя региона нет там аккаунта, он может пройти быструю регистрацию — для этого нужно ввести номер телефона и адрес электронной почты.

После этого в приложении откроется несколько вариантов статуса. Необходимо выбрать один из них в зависимости от состояния здоровья и местонахождения. Если житель региона полностью здоров и соблюдает режим самоизоляции, он должен нажать на кнопку с таким статусом.

Затем нужно заполнить анкету. В ней необходимо указать ФИО, пол, гражданство и адрес регистрации. После введения этой информации нужно пролистать страницу в самый низ и сфотографироваться.

После загрузки фото в приложении откроется страница, в которую нужно внести данные документа, удостоверяющего личность. Это может быть российский или загранпаспорт, а также паспорт гражданина другого государства. Кроме того, в качестве удостоверения личности подойдет свидетельство о рождении. Затем необходимо сделать еще два фото — сперва самого документа отдельно, а затем селфи с ним. На обоих снимках паспорт должен быть раскрыт на развороте с фотографией.

После этого необходимо ответить на вопрос о своем состоянии здоровья — приложение спросит, есть ли у вас самые распространенные симптомы коронавирусной инфекции. Речь идет о кашле, температуре, одышке, боли в горле и мышцах или насморке. Затем появятся окна, в которые нужно будет вписать значения своей температуры и пульса.

После этого можно регистрировать свой выход из дома. Для этого нужно указать причину, по которой вам нужно на улицу. После этого на странице появится QR-код и таймер — его нужно будет остановить после возвращения домой.

О введении в Московской области режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что он будет вводится поэтапно. С 15 апреля пропуска начнут спрашивать у тех жителей региона, которые пользуются общественным или личным транспортом. Сперва его не нужно будет оформлять, если человек передвигается пешком внутри региона. Однако выходить на улицу он может только по уважительным причинам.