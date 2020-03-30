    30 марта 2020, 14:26

    Студентов и пенсионеров в автобусах Подмосковья стало меньше на 98% из-за мер против коронавируса

    Анастасия Аброськина

    В Московской области школьники и студенты стали пользоваться автобусами на 98% реже, а пенсионеры — на 99. Это связано с мерами, принятыми для борьбы с коронавирусом.
    Студентов и пенсионеров в автобусах Подмосковья стало меньше на 98% из-за мер против коронавируса

    Пассажиропоток снизился, когда в Подмосковье приостановили льготы на проезд. Ограничения коснулись людей старше 65 лет, студентов колледжей и высших учебных заведений, а также школьников с 5 по 11 класс. Такой шаг власти сделали для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

    С 30 марта жителям области и столицы запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти можно будет только на работу или за покупками в ближайший магазин. Это меры, принятые в рамках всеобщего режима самоизоляции жителей.

    А по сравнению с началом марта пассажиропоток в автобусах региона сократился на 74%. Передвигаться на электричках жители стали на 59% меньше, чем в тот же период в прошлом году.

    На 70% снизился пассажиропоток и в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

    Куда теперь можно выйти из дома?

    Ранее стало известно, что в области и Москве ввели всеобщий режим самоизоляции. Теперь покинуть дом разрешено только в крайнем случае. Так, выйти можно будет, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

    Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.