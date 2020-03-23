Школьникам из Подмосковья приостановят действие льготных проездных из-за карантина

Старшие школьники из Московской области с 26 марта временно не смогут пользоваться правом на льготный проезд в общественном транспорте. Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы дети не посещали многолюдные места, где могут заразиться коронавирусом. Об этом в понедельник объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что коронавирус опасен тем, что распространяется очень быстро. Молодые люди могут его легко подхватить и даже не заметить этого, а вот для старших людей заражение может стать критичным. Поэтому губернатор вместе с мэром Москвы решили ввести строгие меры, которые бы помогли помешать вирусу распространяться.

«Я хочу проинформировать родителей, что с 26 марта школьники, начиная с 5 класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. Действие их единой транспортной карты будет приостановлено до 14 апреля. Это важно было сделать для того, чтобы на период трехнедельных каникул дети как можно меньше посещали торговые центры, парки и другие места, где много людей», — объяснил губернатор.

Школы Подмосковья закрыты с 23 марта. Все они перешли на дистанционное обучение — это не каникулы, детям по-прежнему надо выполнять домашнее задание.

Льготы учеников, которые получали бесплатное питание в школах, сохранили.

«Мы также хотим поддержать семьи с детьми, особенно те, которые пользуются льготами. С сегодняшнего дня в Подмосковье закрыты школы, поэтому дети, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. За выдачу этих наборов отвечают директора школ, с ними нужно связаться, чтобы уточнить все подробности», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил о мерах, которые помогут оставаться здоровыми: стараться не посещать общественные места, оставаться дома, работать или учиться дистанционно.

Важно понимать: даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей или запретам. От каждого требуется сознательность и дисциплина, отказ от риска ради своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу вас об этом. Будьте здоровы Андрей Воробьев.

В понедельник, 23 марта, в Подмосковье зарегистрированы 35 заболевших коронавирусом, предварительные диагнозы поставлены 18 людям.