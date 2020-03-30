Лучше самоизоляция, чем карантин. Кого могут оштрафовать за прогулку по улице

С 30 марта из-за коронавируса в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Без крайней необходимости людей попросили не выходить из дома. Пока самоизоляция добровольна и если кого-то остановят на улице, штрафовать не будут. Но накажут тех, кто нарушит карантин — он обязателен для некоторых людей. И штрафы за их легкомыслие могут достигнуть миллиона рублей.

Что изменится с 30 марта?

В России уже 1836 человек заразились коронавирусом, девять пациентов скончались, 66 вылечились. Большинство инфицированных проживают в Москве или Подмосковье. В связи с этим власти двух регионов приняли решение ввести режим всеобщей изоляции. Аналогичные меры приняли в Мурманской области. Премьер-министр Михаил Мишустин уже предложил главам других регионов последовать этому примеру.

Теперь выйти из дома можно, только чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или купить лекарства, приобрести продукты или товары первой необходимости в ближайшем к дому магазине, выгулять животных или выкинуть мусор. Но в магазинах, аптеках и общественном транспорте, кроме такси, придется соблюдать дистанцию в полтора метра.

Исключение составят те, кому придется ездить на работу. Движение транспорта, в том числе личного, ограничивать не будут. Как подчеркивается на сайте мэра Москвы, на автомобиле можно доехать до удаленных от дома магазинов. Но пешком — только в ближайший.

Выходить на пробежки, велопрогулки или для занятий на уличных спортплощадках нельзя. В Москве режим контроля за передвижением граждан заработает к концу недели. Закрывать столицу для въезда и выезда не планируется. Комендантский час в Подмосковье вводить не будут.

Кого оштрафуют

В ближайшие дни режим в столице изменится и «выходить можно будет при наличии специального пропуска». Виды спецпропусков, порядок их выдачи и способ получения определят столичные власти. Пока передвигаться по городу можно без этого документа и наказывать горожан за это не будут.

Штрафовать будут тех, кто нарушит карантинный режим. Его обязаны соблюдатьлюди с коронавирусной инфекцией, в том числе в легкой форме, лечащиеся дома под наблюдением врачей. А также те, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с заболевшими.

За нарушение режима гражданам придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам — 50-150 тысяч. Но если из-за этого кто-то заразится или умрет, штрафы увеличатся до 150-300 и 300-500 тысяч рублей соответственно. Максимальный штраф — миллион рублей — грозит юрлицам, действия которых привели к чьей-либо гибели.

В некоторых случаях, помимо административной, нарушителю может грозить и уголовная ответственность. Так, в Крыму возбудили дело против мужчины, нарушившего домашний карантин и заразившего сотрудника медцентра.

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Эти правила общие для всех. Кто-то решит, что его угроза обойдет стороной, мол, он-то точно не заразится, а значит, можно вести детей на площадку или ходить к друзьям в гости большой компанией. Это не просто легкомысленно, это опасно для вас самих и ваших близких. К ограничениям нужно относиться с полной ответственностью. Лучшее, что вы сейчас можете сделать, чтобы защититься от болезни, — остаться дома и соблюдать самоизоляцию. Иначе окажетесь уже на карантине.