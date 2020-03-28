Врачам старше 65 лет сохранили бесплатный проезд в Москве

Бесплатный проезд для пожилых людей, который отменили в Москве на время пандемии коронавируса, останется у врачей, работающих в этот сложный период. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.

«Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохраняется действие социальной карты москвича для бесплатного проезда», — сообщили в Telegram-канале оперштаба. Базу медиков передали в ГУП «Московский социальный регистр».

Исключение — врачи-стоматологи. Из-за опасной возможности распространения инфекции прием к этой категории медиков пока приостановлен.

25 марта стало известно, что пожилые люди старше 65 лет, студенты колледжей и вузов, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, не могут проехать бесплатно в общественном транспорте. Власти Москвы ограничили эту льготу до 14 апреля из-за пандемии.

В Подмосковье режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями начал действовать с 26 марта.

«65 лет — это особая группа риска. И мы приняли такое решение для того, чтобы максимально позаботиться о тех, кто подвержен этому страшному заболеванию. Мы предусмотрели разного рода компенсации», — заявил Андрей Воробьев.