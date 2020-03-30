Почта, банки, магазины. Что будет открыто на нерабочей неделе

С 30 марта в Москве и области действует режим всеобщей изоляции. Выйти из дома можно только за продуктами, лекарствами, медпомощью или на работу. Рассказываем, как сейчас работают аптеки, банки и супермаркеты.

Магазины и аптеки

График работы аптек, продуктовых и зоомагазинов, а также точек по продаже непродовольственных товаров первой необходимости не изменится. 30 марта правительство России сократило список таких товаров до 23 позиций, исключив табак, автозапчасти, очки, компьютеры, стройматериалы и другое.

Сейчас в перечень входят медицинские маски, антисептики для рук, сухие и влажные салфетки, туалетная бумага и гигиенические прокладки, мыло и стиральный порошок, зубные щетки, паста, спички и свечи, детские подгузники и пеленки, бутылочки и пустышки, шампунь и детский крем, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары.

Однако владельцам торговых организаций придется нанести у касс специальную разметку и не допускать скопления покупателей внутри и на прилегающей территории. А москвичам важно помнить, что пешком можно сходить только в ближайший магазин или аптеку. И лучше делать это рано утром, когда там мало других покупателей.

Работу с некоторыми исключениями продолжат больницы и поликлиники. Но в них отменят амбулаторный прием. Например, стоматологи будут оказывать помощь только в случае острой боли. Однако если пациенту уже было назначено лечение, его повторно примут в поликлинике.

В больницах принимают только экстренных пациентов, плановые операции переносят.

Банки

С 30 марта по 3 апреля банки будут работать в режиме новогодних праздников. Система быстрых платежей и платежная система Центробанка, банкоматы, мобильные банки и онлайн-переводы будут функционировать в штатном режиме, отмечается на сайте регулятора. На своих сайтах кредитные организации должны разместить список работающих отделений.

В частности, Сбербанк перейдет на график выходного дня. Режимы работы отделений будут индивидуальными. Их укажут как на сайте, так и в самих офисах. В Газпромбанке режим работы не изменится. На период изоляции Альфа-банк закроет 10 московских отделений, 83 продолжат работу. Узнать их адреса можно на сайте.

Почта и ПФР

На этой неделе все отделения «Почты России», за исключением круглосуточных (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге), будут закрыты для посетителей. Но почтальоны будут работать в обычном режиме.

Те, кому понадобятся функции организации, смогут воспользоваться цифровыми сервисами или заказать услуги по выплате соцпособий и пенсий, приему коммунальных платежей или доставке писем или посылок на дом.

В предстоящую неделю отделения Пенсионного фонда будут оказывать лишь те услуги, которые нельзя получить дистанционно. Нужно предварительно записаться на прием на сайте или по телефонам региональных офисов.