Более 20% россиян с коронавирусом не заметили симптомов

Многие инфицированные коронавирусом попадают в больницы с симптомами, похожими на ОРВИ. Но признаки заболевания были не у всех пациентов. Врачи подтвердили COVID-19 у 22% жителей, которые выглядели совершенно здоровыми.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 1,1 тысячи заболевших коронавирусом приехали в Россию из других стран. Они завезли инфекцию, заразив коллег на работе и домочадцев.

«С признаками ОРВИ диагностировано 63%, пневмония развилась у 14% и у 22% инфицированных симптомов не было», — цитирует Попову РИА «Новости».

По данным на 30 марта в России число заразившихся коронавирусом достигло отметки в 1836 человек. Днем ранее инфицированных было на 302 человека меньше. Сейчас все пациенты находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением врачей. Состояние здоровья 32 граждан оценивается как тяжелое.

Медики вылечили от COVID-19 уже 66 жителей. Летальных исходов девять. В мире коронавирусом инфицированы более 734 тысяч человек. Погибли от болезни более 34,7 тысячи пациентов из разных стран.