Важное 09 августа 2023, 11:19 Губернатор Андрей Воробьев выехал на место взрыва в Сергиевом Посаде Пресс-служба губернатора Московской области

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Крупный громкий взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, экстренные службы объявили эвакуацию с предприятия. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что прибудет на место в ближайшее время.

Сообщение о возгорании на Загорском заводе поступило в 10:45, уточнили в управлении МЧС по Московской области. Началась эвакуация сотрудников.

По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время. Андрей Воробьев

Сотрудников эвакуируют из всех зданий и цехов, в том числе из арендованных. Взрыв случился около котельной, из-за мощной волны в нескольких домах Сергиева Посада выбило стекла.

По предварительным данным, на территории завода пострадали 16 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Они получают медицинскую помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже выехал на место происшествия. Для жителей запустили горячую линию помощи.

Позвонить можно по номерам: +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.