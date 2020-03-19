    19 марта 2020, 15:48

    Подмосковных продавцов станут штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей за сбыт снюса детям

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Московской областной думе утвердили размеры штрафов за продажу детям бестабачных никотиновых смесей. За сбыт снюса несовершеннолетним отдать потребуется от трех до 150 тысяч рублей.
    Подмосковных продавцов станут штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей за сбыт снюса детям

    Закон о запрете продажи детям бестабачных, но содержащих никотин изделий депутаты приняли 12 марта. Теперь обозначили финансовые последствия за его несоблюдение.

    Лицам, торгующим такими смесями, по закону предоставляется право спросить у покупателя документы, если есть сомнения в том, что ему больше 18 лет. Однако, не сделав этого и продав снюс несовершеннолетнему, человек попадет под штраф. Простые граждане заплатят от трех до пяти тысяч рублей, предприниматели без должностных лиц от 30 до 50 тысяч, а юридические лица — от 100 до 150-ти.

    Принятию документа о штрафах предшествовали общественные слушания. Там напомнили, что на федеральном уровне снюс и насвай запретили в 2015 году. Тем не менее, производители таких товаров нашла обходные пути и вместо табака стали добавлять другие ингредиенты. Среди них, например, древесные волокна.

    Колоссальный вред организму

    Однако из состава не исключили никотин, содержание которого может составлять от 40 до 100 миллиграммов, а иногда даже выше.

    Врачи уверяют: такие смеси вызывают моментальное привыкание и множество заболеваний. Они крайне негативно сказываются на эндокринной и центральной нервной системах.

    Ранее специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу о том, что снюс наносит организму больший вред, чем сигареты. Он находится во рту дольше, поэтому вещества смеси всасываются сильнее. Вместе с никотином они попадают сначала в слюну, а потом через слизистую рта оказываются в крови. Более 30 веществ могут спровоцировать рак.