Подмосковных продавцов станут штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей за сбыт снюса детям

Закон о запрете продажи детям бестабачных, но содержащих никотин изделий депутаты приняли 12 марта. Теперь обозначили финансовые последствия за его несоблюдение.

Лицам, торгующим такими смесями, по закону предоставляется право спросить у покупателя документы, если есть сомнения в том, что ему больше 18 лет. Однако, не сделав этого и продав снюс несовершеннолетнему, человек попадет под штраф. Простые граждане заплатят от трех до пяти тысяч рублей, предприниматели без должностных лиц от 30 до 50 тысяч, а юридические лица — от 100 до 150-ти.

Принятию документа о штрафах предшествовали общественные слушания. Там напомнили, что на федеральном уровне снюс и насвай запретили в 2015 году. Тем не менее, производители таких товаров нашла обходные пути и вместо табака стали добавлять другие ингредиенты. Среди них, например, древесные волокна.

Колоссальный вред организму

Однако из состава не исключили никотин, содержание которого может составлять от 40 до 100 миллиграммов, а иногда даже выше.

Врачи уверяют: такие смеси вызывают моментальное привыкание и множество заболеваний. Они крайне негативно сказываются на эндокринной и центральной нервной системах.

Ранее специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу о том, что снюс наносит организму больший вред, чем сигареты. Он находится во рту дольше, поэтому вещества смеси всасываются сильнее. Вместе с никотином они попадают сначала в слюну, а потом через слизистую рта оказываются в крови. Более 30 веществ могут спровоцировать рак.