Снюс признали более опасным, чем сигареты

Снюс (сосательный табак) наносит человеческому организму больший вред, чем сигареты. Дело в том, что он находится во рту дольше, чем сигаретный дым. Поэтому вредные вещества смеси всасываются больше.

К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Они объяснили, что никотин и другие химические вещества снюса попадают сначала в слюну человека, а потом через слизистую рта оказываются в крови. Более 30 всасываемых веществ могут спровоцировать рак. Самые опасные компоненты, содержащиеся в снюсе, это нитрозамины. Они образуются еще на этапе производства табака.

Из-за сосательного табака может развиться рак пищевода, поджелудочной железы, легких и рта. Специалисты предупреждают, что при длительном употреблении снюса не исключены появления гипертонии, тахикардии, пародонтоза и других проблем с зубами.

Особенно негативно снюс сказывается на здоровье подростков. Они перестают расти, ослабляется иммунитет, возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания, зато повышается возбудимость и агрессивность.

За полчаса в слюну может попасть до 22 миллиграммов никотина. Это в десятки раз больше, чем в крепкой сигарете. Из-за этого зависимость от снюса появляется очень быстро, а вот отказаться от вредной привычки становится очень тяжело.

Тем временем в России предложили смягчить требования к продаже вейпов, электронных сигарет и систем нагревания табака. Не исключено, что их начнут продавать в автоматах.