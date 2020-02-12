Роспотребнадзор напомнил, чем опасен снюс

Употребление снюса ошибочно считают безвредным. Из-за него быстро развивается никотиновая зависимость и может развиться рак. Никотина в организм при этом поступает в разы больше, чем от курения обычных сигарет.

О последствиях употребления некурительного бездымного табака с никотином, или снюса, напомнили в Роспотребнадзоре. Материал на эту тему опубликован на сайте ведомстве.

«Безвредность снюса — опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака — доказанная причина развития рака полости рта, поджелудочной железы, пищевода и рака легких», — напомнили специалисты.

Предпочитающие бездымный табак получают в десятки раз больше никотина, чем курильщики сигарет. Из-за высокой концентрации никотина зависимость формируется «практически молниеносно». А отказаться от снюса зачастую сложнее, чем от курения. Порой это невозможно сделать без помощи специалиста и курса реабилитации.

В подростковом возрасте из-за снюса может остановиться рост, повышается агрессивность и возбудимость, происходит нарушение памяти и концентрации внимания, ухудшаются когнитивные процессы, понижается иммунитет и увеличивается риск развития онкологии.

Среди пробовавших бездымный табак подростков практически все становятся курильщиками в течение четырех лет.

В Подмосковье запретили продавать снюс несовершеннолетним. Аналогичные запреты уже действуют в нескольких областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Адыгее.