Продажу снюса несовершеннолетним запретят в Подмосковье

Запрет продажи снюса несовершеннолетним обсудили в Мособлдуме. Соответствующий закон планируется принять в феврале.

«Законодатели и контрольные органы ищут способы ограничить распространение и продажу подобных веществ. Решать проблему необходимо, и поэтому профильный Комитет Мособлдумы разработал региональные законопроекты», — рассказал председатель Игорь Брынцалов.

Было рассмотрено два документа: изменения в КоАП Московской области и «Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним изделий, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, содержащих никотин, в том числе бестабачных жевательных смесей и (или) пищевых продуктов, содержащих никотин».

Решать проблему необходимо Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал, что в последнее время растет популярность «инновационных никотиносодержащих продуктов» в виде никотиновых смесей, или так называемого снюса. При этом все чаще эту продукцию потребляют подростки. На сегодняшний день такая продукция не запрещена, поскольку в этих смесях нет табака, присутствуют различные бестабачные наполнители и никотин.

Запрет на продажу снюсов несовершеннолетним уже ввели в Краснодарской, Белгородской, Владимирской, Костромской, Ульяновской, Калужской, Калининградской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областях, в Республике Адыгея и Ямало-Ненецком АО.

Главный детский психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Олеся Волкова рассказала, что сейчас снюс популярен среди школьников 7-11 классов. При этом содержащийся в них никотин зачастую превышает дозу 60 миллиграммов и быстро вызывает зависимость. Так как эти вещества употребляют через слизистую во рту, всасываемость никотина происходит быстрее и в больших объемах, чем при курении сигарет. В Московской области было зафиксировано уже 14 случаев отравления снюсом.

Источник фото: Pixabay

В Подмосковье было проведено анкетирование более трех тысяч детей от 10 до 18 лет. Опрос показал, что каждый четвертый ребенок пробовал снюс, при этом все опрошенные знают об этих веществах. Данные привела руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Ольга Микаилова.

В области провели около 500 проверок, обследовали более 4,5 тысячи объектов, где могли бы реализовываться данные продукты. Распространение снюса было выявлено при 380 проверках, в результате изъято 1200 партий продукта.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в ходе обсуждения отметила, что законопроект следует дополнить правовыми нормами о запрете рекламы, стимулировании продажи бестабачной жевательной смеси и продуктов, содержащих никотин, использование имитации, демонстрации, а также распространения.

Этот документ актуальный и своевременный Андрей Голубев председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Также, по ее мнению, необходимо предусмотреть ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление и приобретение любых продуктов, которые содержат никотин.

Заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая отметила, что необходимо установить запрет на производство подобной продукции, поскольку дети все равно смогут получить к ней доступ через взрослых.

«Все участники слушаний поддержали законопроект. Этот документ актуальный и своевременный. Кроме этого, нам не нужно ограничиваться региональным уровнем. Необходимо с нашими коллегами из Госдумы и Совета Федерации продолжить работу над тем, чтобы данные никотиносодержащие вещества, не только жевательные, но и пищевые, попали под запрет не только для несовершеннолетних, но и для взрослых», — подчеркнул Андрей Голубев.

Региональный проект закона планируется вынести на рассмотрение Мособлдумы в феврале 2020 года.