Запрет на конфеты с никотином хотят принять этой весной

Документ «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма» ранее приняли в первом чтении. Сейчас отзыв на него готовят в государственно-правовом управлении президента.

Законопроект также регулирует оборот кальянов, электронных сигарет, вейпов и других устройств для нагревания табака. Предлагается к 1 января 2022 года принять технический регламент для такой продукции. Те табачные изделия, которые не будут соответствовать регламенту, не смогут продаваться в России.

Предполагается, что запрет вступит в силу сразу после подписания закона президентом и публикации документа.

Ранее в Подмосковье и Санкт-Петербурге запретили продавать снюс (жевательный табак) несовершеннолетним. В Роспотребнадзоре отмечали, что такой способ доставки никотина в организм наносит больший вред, чем обычные сигареты.