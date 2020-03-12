Подмосковным детям запретили продавать снюс

Закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных снюсов и других никотиносодержащих смесей приняли на заседании Мособлдумы. Документ был принят в первом чтении в феврале.

«Такие вещества очень опасны для здоровья, и при этом их спокойно продают детям и подросткам, тогда как в России уже был официально зарегистрирован первый случай смерти от употребления этой смеси», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Такие данные были приведены в ходе общественных слушаний, которые проводились в Мособлдуме.

Снюсы и насвай были запрещены на федеральном уровне в 2015 году. Но их производители нашли, как обойти этот запрет. Вместо табака они стали добавлять другие ингредиенты, например древесные волокна, но при этом оставили в их составе никотин, содержание которого может составлять от 40 до 100 мг, иногда даже выше.

Основными потребителями данной продукции являются подростки и молодые люди. Многие из них ошибочно считают, что такие смеси относительно безвредны. Но, как уверяют медики, их употребление приводит к быстрому привыканию и возникновению различных заболеваний. Кроме того, они оказывают негативное влияние на центральную нервную и эндокринную системы.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев напомнил, что в первом чтении были одобрены изменения в КоАП, которые предусматривают установление штрафов за продажу бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним:

— для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

— для предпринимателей без юрлица и должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

— для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Законопроект о штрафах в КоАП планируется рассмотреть во втором и третьем чтении 19 марта.