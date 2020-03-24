В Наро-Фоминском округе, например, главная изюминка дизайнеров в пошиве масок — натуральные ткани. Такие изделия подойдут и аллергикам — они не раздражают кожу.

Мы используем только натуральные шелк, хлопок, биоситец. Они должны быть у нас гидроскопичные, воздухонепроницаемые Елена Белова директор ателье в Наро-Фоминске.

В масках дизайнеры из Наро-Фоминска предусмотрели специальный кармашек, позволяющий поменять марлю, вату или подложить свежий платок. Также допустима стирка ткани после каждого похода на улицу. Таким образом, этот кармашек делает маску многоразовой.

Источник фото: телеканал «360»

Создаваемые подмосковными дизайнерами средства защиты еще и модные. Некоторые покупатели даже просят сделать им такую маску на заказ с индивидуальным стилем.

Маски разного дизайна. Наиболее популярны все-таки черные, но с вышивкой тоже берут, с цветочками для девочек Екатерина Белова менеджер ателье в Наро-Фоминске.

Подмосковные активисты особенно хотят помочь людям старшего поколения. В ближайшее время они направят маски в отделы социальной защиты.