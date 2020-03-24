Подмосковные дизайнеры объединились в борьбе с коронавирусом — сами начали шить маски
В Наро-Фоминском округе, например, главная изюминка дизайнеров в пошиве масок — натуральные ткани. Такие изделия подойдут и аллергикам — они не раздражают кожу.
Мы используем только натуральные шелк, хлопок, биоситец. Они должны быть у нас гидроскопичные, воздухонепроницаемыеЕлена Беловадиректор ателье в Наро-Фоминске.
В масках дизайнеры из Наро-Фоминска предусмотрели специальный кармашек, позволяющий поменять марлю, вату или подложить свежий платок. Также допустима стирка ткани после каждого похода на улицу. Таким образом, этот кармашек делает маску многоразовой.
Создаваемые подмосковными дизайнерами средства защиты еще и модные. Некоторые покупатели даже просят сделать им такую маску на заказ с индивидуальным стилем.
Маски разного дизайна. Наиболее популярны все-таки черные, но с вышивкой тоже берут, с цветочками для девочекЕкатерина Беловаменеджер ателье в Наро-Фоминске.
Подмосковные активисты особенно хотят помочь людям старшего поколения. В ближайшее время они направят маски в отделы социальной защиты.