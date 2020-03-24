    24 марта 2020, 10:47

    Подмосковные дизайнеры объединились в борьбе с коронавирусом — сами начали шить маски

    Анастасия Аброськина, Майя Рыженкова

    Дизайнеры из Подмосковья решили сообща противостоять коронавирусу — шить маски, причем стильные. Уже в нескольких городах такие средства защиты начали создавать прямо в ателье.
    Подмосковные дизайнеры объединились в борьбе с коронавирусом — сами начали шить маски

    В Наро-Фоминском округе, например, главная изюминка дизайнеров в пошиве масок — натуральные ткани. Такие изделия подойдут и аллергикам — они не раздражают кожу.

    Мы используем только натуральные шелк, хлопок, биоситец. Они должны быть у нас гидроскопичные, воздухонепроницаемые

    Елена Беловадиректор ателье в Наро-Фоминске.

    В масках дизайнеры из Наро-Фоминска предусмотрели специальный кармашек, позволяющий поменять марлю, вату или подложить свежий платок. Также допустима стирка ткани после каждого похода на улицу. Таким образом, этот кармашек делает маску многоразовой.

    Подмосковные дизайнеры объединились в борьбе с коронавирусом — сами начали шить маски | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Создаваемые подмосковными дизайнерами средства защиты еще и модные. Некоторые покупатели даже просят сделать им такую маску на заказ с индивидуальным стилем.

    Маски разного дизайна. Наиболее популярны все-таки черные, но с вышивкой тоже берут, с цветочками для девочек

    Екатерина Беловаменеджер ателье в Наро-Фоминске.

    Подмосковные активисты особенно хотят помочь людям старшего поколения. В ближайшее время они направят маски в отделы социальной защиты.