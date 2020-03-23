Выплаты и помощь волонтеров. Как поддержат пенсионеров на карантине в Подмосковье?

Они станут подспорьем для пенсионеров, которые остаются дома, чтобы обезопасить себя от пандемии коронавируса. Сегодня 275 тысяч подмосковных пенсионеров работают. Губернатор Андрей Воробьев призвал старшее поколение не подвергать иммунную систему нагрузке и рискам.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, мы вас очень любим, и нам важно, чтобы с 26 марта до 14 апреля вы оставались дома. Конечно, гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах, а вот выходить в аптеку и магазин, прошу, в крайнем случае Андрей Воробьев губернатор Московской области

Первую половину суммы будут перечислять уже с ближайшего четверга. Вторую часть бабушки и дедушки получат как только период карантина завершится, то есть 14 апреля.

Привезти продукты и лекарства помогут близкие или волонтеры. За больничным листом не потребуется идти в поликлинику. Его принесут домой пенсионерам или отправят в электронном виде. Удаленно можно оплатить и коммунальные услуги, но если с этим возникнут сложности, то разрешена отсрочка до середины апреля.

Хочу поблагодарить социальный блок. Все выходные наши коллеги, а это свыше двух тысяч человек, добросовестно работали и обзванивали каждого пенсионера, чтобы выяснить, какую помощь можно оказать Андрей Воробьев губернатор Московской области

На сегодняшний день в Подмосковье коронавирусную инфекцию диагностировали у 35 человек. Губернатор подчеркнул важность временной самоизоляции. Тем, кто работает, лучше перейти на удаленный режим или взять отпуск с сохранением заработной платы.

Для получения больничного необходимо обращаться в областное Министерство здравоохранения по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30. Там же операторы ответят на все вопросы, связанные с COVID-19, и объяснят, как получить волонтерскую помощь.