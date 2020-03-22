Минпромторг начал поставлять медицинские маски в регионы

«Первая партия сегодня поступила в Калужскую область», — указали в ведомстве.

Организованные поставки обеспечат непрерывное снабжение населения масками через аптеки, а также затруднит спекуляцию товаром недобросовестным гражданам, так как все поставки отслеживаются.

В Минпромторге также рассказали, что швейные предприятия в России начали создавать и многоразовые маски, производственные линии задействованы на полную мощность.

Ранее россиянам напомнили о бесполезности ношения обычных масок для защиты от коронавируса. Они не защитят от проникновения в слизистые носа и рта возбудителя болезни, если рядом находится зараженный человек. Поэтому обычные маски лучше носить людям с симптомами ОРВИ, а от 2019-nCoV лучше смогут защитить организм респираторы.