Пациентка Коммунарки умерла от рака. СМИ ошибочно приписали ей коронавирус

В медицинском центре в Коммунарке, где лечат от COVID-19, скончалась 69-летняя женщина. Результаты ее теста на коронавирус оказались отрицательными, сообщили в депздраве.

Как стало известно РЕН ТВ, женщину госпитализировали 19 марта после того, как та заболела после приезда дочери из Португалии. Поздно вечером 23 марта пациентка скончалась. Причиной смерти стал рак последней стадии.

СМИ утверждали, что женщина скончалась от коронавируса, что оказалось неправдой. Ее тесты на новое заболевание оказались отрицательными.

19 марта в больнице умерла 79-летняя пациентка с коронавирусом. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По словам столичных властей, у женщины было несколько серьезных заболеваний, она умерла не от COVID-19, а от других осложнений.

По последним официальным данным, в России 438 заразившихся коронавирусом. Всего в мире более 382 тысячи случаев заражения.

Главврач больницы №40 в Москве Денис Проценко объявил в Facebook, что в больнице в Коммунарке находятся 156 человек с диагнозом «пневмония», у 82 пациентов COVID-19.