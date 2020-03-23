Предприятия Луховиц изготовят медицинские маски для своих сотрудников

В Луховицах предприятиям поручили изготовить маски и раздать их работникам. Глава округа Владимир Барсуков распорядился шить маски, не ожидая поручений от региональных или федеральных властей.

«Перед нами стоит три важнейшие задачи — делать все, чтобы люди не заболели, делать все, чтобы не рухнуло производство, и не допустить паники», — сказал Барсуков.

Материал для изготовления масок уже закупили и доставили в агропромышленный техникум. Теперь там есть все необходимое, чтобы начать работу. Шить маски будут мастера обучения и учащиеся по профессиям оператор швейного оборудования и художник по костюмам.

«Мы получили от администрации материал. У нас тридцать швейных машин, соответственно, группа из тридцати человек будет шить маски», — сказал директор ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» Вячеслав Смирнов.

Обеспечить Луховицы масками поможет и местная швейная фабрика. По словам ее руководителя Валентины Ефаровой, они готовы безвозмездно сшить 200 масок. Больше изготовить просто нет возможности, поскольку все ресурсы направлены на исполнение государственных контрактов, в том числе оборонных.

Ефарова рассказала, что медицинскую маску сможет сшить любая хозяйка. Достаточно четыре слоя марли и резинка.