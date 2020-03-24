Дизайнер из Словении представил новые логотипы известных брендов. Их изменил коронавирус

Коронавирус повлиял на все сферы жизни и заставил многое переосмыслить. Креативный директор Юре Товрлян из Словении переработал известные логотипы, отразив в них сложности социальной изоляции.

Проект Товрляна достаточно новый — ему около недели, уточнил портал Bored Panda. Все началось, когда он смотрел на логотип Starbucks.

«Мне было интересно, как будет выглядеть культовая русалка с маской», — рассказал дизайнер.

Свое видение Товрлян реализовал — обновленный логотип уже гуляет по Сети — и продолжил работу над концепцией. Он уже переделал логотипы для Олимпийских игр, социальной сети Linkedin, Nike, NBA, Master Card и других брендов.

Сначала Товрлян хотел переделать только самые знаковые логотипы, но понял — это будет не так просто. Какие-то бренды легко поддавались переосмыслению, другие переделать оказалось гораздо сложнее.

Дизайнер ждал реакции на свое творчество, но не предполагал, что оно станет чуть ли не вирусным.

«Количество отзывов, которые я до сих пор получаю, огромно. <...> Для меня большая честь быть вдохновителем некоторых из крупнейших игроков отрасли», — признался Товрлян.