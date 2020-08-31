Подмосковье заняло 19-е место в мире по качеству образования

В международном рейтинге PISA рассмотрели математическую, естественно-научную и читательскую грамотность. Подмосковье обогнало Францию, Германию, Португалию и не только.

И у себя на родине учреждения тоже квалифицируют по степени эффективности. В областном Министерстве образования провели анализ успеваемости учеников в школах. Об этом рассказали на видеоконференции губернатора Андрея Воробьева с зампредами областного правительства.

Каждое учреждение условно отнесли к «зеленой», «желтой» или «красной» зоне. Учитывали не только результат экзаменов, но и возможности дополнительного образования, профориентацию, сотрудничество с вузами и достижения педагогов.

В «зеленой» зоне самый высокий уровень. Туда попало свыше половины школ региона. Но тем, кто оказался в «красной» зоне, потребуется подтянуть качество образования.

По всем «красным» муниципалитетам даю вам два месяца. Разберитесь и вместе с главами доложите мне уже подробно, что конкретно делают, например в Ленинском округе, для достойного образования или что конкретно делают в Раменском округе, чтобы качество образования повышалось Андрей Воробьев.

Губернатор отметил заметный прогресс в качестве образования, несмотря на пандемию. По его словам, «преподаватели большие молодцы, потому что результаты учебного года, несмотря на его специфику, хорошие».

Источник фото: РИА «Новости»

Еще один важный момент — санитарная безопасность. К началу учебного года во всех школах провели дезинфекцию, установили приборы для обеззараживания воздуха и антисептики. Об этом в ходе конференции губернатору доложила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Линейки в школах пройдут на свежем воздухе. Родители смогут присутствовать, но исключительно в масках и после того, как им измерят температуру. Термометрию проведут также школьникам и педагогам. Эта процедура станет ежедневной.

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».