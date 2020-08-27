В Красногорске 27 августа состоялся форум «Образование Подмосковья: территория возможностей». Там наградили восемь учителей, которые подготовили больше всего стобалльников, и директоров топ-10 школ региона.

Лидеры по числу учеников со 100-балльным ЕГЭ

Больше всего выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов в этом году, оказалось в Королеве. Это получилось благодаря Марине Шушевич из лицея научно-инженерского профиля (у нее было 13 стобалльников) и Ольге Бобровой из гимназии № 18 (пять стобалльников).

У Александры Аслановой из СОШ № 2 Серпухова семь человек сдали экзамены на 100 баллов, у Татьяны Гончаровой из Долгопрудного (СОШ №14) — шесть.

Максимальные результаты показали и шесть учеников Елены Грачевой из Сергиева Посада (СПГ имени Ольбинского). По пять выпускников со 100 баллами подготовили Татьяна Харчевникова из лицея №22 в Воскресенске, Лариса Нестеренко из лицея № 12 в Химках и Елена Гуреева из лицея № 7 Электростали.

Источник фото: телеканал «360»

Лучшие школы Московской области

На форуме объявили топ-10 лучших школ Подмосковья. На первом месте оказалась АНОО «Физтех-лицей» имени П. Л. Капицы. В тройку вошли возглавляющая АНОО «Областная гимназия имени Е. И. Примакова и МАОУ лицей № 5 города Долгопрудный.

За ними следуют МОУ «Дмитровская гимназия „Логос“», ГАОУ МО «Королевский лицей научно-инженерного профиля», ГБОУ МО «Одинцовский „Десятый лицей“». Также в десятке — ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математический лицей», ГАОУ МО «Химкинский лицей», ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия» и МОУ «Гимназия города Раменское».

Подмосковье показывает стабильно высокий результат в области образования

На форуме выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобразования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Мы вас очень любим, очень дорожим. Каждый новый учебный год — это стена волнения. <…> Очень хочется, чтобы все наши любимые дети, а их у нас 950 тысяч школьников, плюс 40 тысяч каждый год, были конкурентноспособными и могли реализовать самые-самые смелые мечты, амбициозные планы. Для этого, как известно, нужны всего лишь три составляющие: образование, воспитание и коммуникабельность — умение общаться Андрей Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, очень радостно знать о том, что в области высокий уровень образования. С каждым годом результаты становятся все лучше.

«Это стало возможным только благодаря вам, дорогие наши учителя. Спасибо за профессионализм, поиск, желание внедрять все новое. <…> Желаем, чтобы вы провели этот год успешно, ни в коем случае не болели, а ваши ученики заставляли бы вас гордиться тем, чему вы посвятили свою жизнь», — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что сейчас очень важно находить с учениками общий язык. Ведь только тогда появится взаимный интерес и хорошие результат.

«Мы очень стараемся отремонтировать старые школы и своевременно построить новые. Регион растет, и мы не имеем права отставать. Где-то нам удается решить проблему со второй сменой, как в Серпухове, Ивантеевке. Где-то продолжаем строить, строить и строить», — отметил Воробьев.

Он также обратил внимание на развитие высших учебных заведений. По его словам, пять из шести подмосковных вузов вошли в топ-100 лучших университетов России. Об этом подробнее рассказала министр просвещения региона Ирина Каклюгина.

Впервые туда включили университеты Орехова-Зуева и Коломны. Из колледжей в топ-100 входят и 12 колледжей. Здесь тоже есть чем гордиться — мы занимаем второе место в стране Ирина Каклюгина.

Каклюгина заметила, что в топе также находятся восемь школ Московской области. По две — в Долгопрудном и Королеве, по одной — в Сергиевом Посаде, Одинцове, Мытищах и Дубне.

Соблюдать меры безопасности придется и в новом учебном году

Министр просвещения России Сергей Кравцов напомнил, что прошедший учебный год был очень сложным. С 15 марта школы перешли на домашнее обучение.

Мы сохранили здоровье наших учеников, педагогов, родителей ребят. И важно, что не прерывался учебный процесс. Новый учебный год начнется в очном режиме, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Московская область готова к началу учебного года с соблюдением всех требований. Это позволит минимизировать возможные риски Сергей Кравцов.

Он поблагодарил организаторов ЕГЭ за работу и за то, что на экзаменах соблюдались все требования безопасности в условиях эпидемии коронавируса.